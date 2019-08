Strage di Bologna, Foti (FdI) “Si tolga il segreto di Stato”

“La strage di Bologna ha rappresentato una delle pagine più sanguinarie del terrorismo in Italia. Sono passati 39 anni ma molte, troppe cose, continuano ad essere ignote, coperte dal cosiddetto “Segreto di Stato”. Occorre che quest’ultimo sia definitivamente rimosso, per accertare responsabilità ancora oggi negate”.

Sono le parole di Tommaso Foti, vice – capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, il quale in una nota stampa spiega inoltre di “aver aderito all’intergruppo parlamentare denominato “2 agosto. La verità oltre il segreto sulla strage di Bologna”.

‎”Ho inoltre sottoscritto – spiega poi il deputato piacentino – la proposta di legge promossa dai deputati Mollicone e Frassinetti – che ha già avuto l’adesione di parlamentari di Lega, Fi ed M5 – per l’istituzione di una commissione bicamerale di inchiesta su dinamiche e connessioni del terrorismo interno e internazionale con la strage di Bologna del 2 agosto 1980 e le relative attività dei servizi segreti italiani ed esteri”.

“Scopo della commissione -conclude la nota – è quello di far luce, in speciale modo, sulle operazioni di depistaggio messe in atto in relazione alla strage: alcune accertate dalla magistratura, altre archiviate in maniera sospetta”.