Strage di Bologna, la Cgil sarà alla commemorazione “Si tolga segreto di Stato sui documenti”

“Sono ancora tante le ferite aperte della bomba esplosa alle 10:25 del 2 agosto 1980 a Bologna. Per cercare di rimarginarle è importante, a nostro avviso, sostenere l’appello dell’Associazione dei parenti e delle vittime della strage che chiede di desecretare tutti gli atti e i documenti ancora coperti da segreto di Stato”.

Così, in una nota inviata alla stampa, la Camera del Lavoro di Piacenza fa sapere della partecipazione alla manifestazione del 2 agosto “Per non dimenticare” la Strage alla stazione Ferroviaria di Bologna di un gruppo di pensionati Spi Cgil, e rilancia l’appello dell’associazione presieduta da Paolo Bolognesi.

“La compagine piacentina raggiungerà Bologna in treno” – fanno sapere dal sindacato – “e parteciperà alle cerimonie in ricordo degli 85 morti e oltre 200 feriti dell’attentato di matrice nera, per anni al centro di depistaggi e segreti: un muro che deve essere abbattuto”.