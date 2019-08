Strobing, contouring e baking, cosa sono e perché

Di tanto in tanto i marchi di cosmetici e i truccatori famosi ci “raccontano” la comparsa di nuove tendenze. Se parliamo di accenti di colore, combinazioni e trame, il trucco negli ultimi anni ha davvero attraversato diverse “rivoluzioni”: dalle tonalità estremamente luminose siamo passati al “trucco senza trucco”, la passione per il viso abbronzato è stata sostituita dal voler ostentare un pallore aristocratico. In termini cosmetici di “copertura”, c’è stata qualche collisione.



Negli ultimi 2 anni, abbiamo imparato che non puoi semplicemente dare una tonalità al viso. È necessario eseguire alcuni passaggi, come il contouring, strobing o baking. Quanti termini difficili! Sebbene in effetti siamo invitati a “sfumare” correttamente i cosmetici sul viso. Nel nuovo negozio MakeUp https://makeup.it/categorys/2419/ troverai tutti i cosmetici per creare gli effetti di strobing, contouring e baking facile e rendere questo processo molto piacevole. Oggi “facciamo un po’ di luce” sul trucco del viso e nei termini principali che la caratterizzano.

STROBING – consiste nell’evidenziare l’intero viso o parti convesse di esso, imitando la naturale luminosità della pelle.

Lo strobing ha un effetto piacevole: consente di rendere i tratti del viso più definiti. Tutto è semplice: la luce colpisce i lineamenti del viso e li “strappa” visivamente, rendendoli ancora più attraenti. In altre parole, i cosmetici per lo strobing svolgono anche le funzioni di un evidenziatore molto delicato. Tuttavia, affinché la strobing appaia naturale, è necessario scegliere un prodotto adatto con particelle lucenti molto fini o basi idratanti perlate. A seconda del tipo di pelle e dell’attività, possono essere applicati localmente (sulla parte posteriore del naso, intorno alle labbra, sugli zigomi, sul mento) o su tutto il viso. Guardando al futuro, notiamo che lo strobing è probabilmente l’unica combinazione di toni che è ugualmente utile sia per la vita quotidiana, che per sessioni fotografiche professionali.

CONTOURING – scolpire i contorni del viso con l’aiuto di cosmetici scuri e chiari.

Coloro che non sanno cos’è il contouring, vogliamo sussurrare solo due parole: Kim Kardashian. Fu lei che, con il suo selfie storico, portò il contouring fuori dall’ombra – ora YouTube, Pinterest e Instagram sono inondati di tutorial corrispondenti.

Il principio principale del contouring è la creazione di volume aggiuntivo. In teoria, questo è facile da ottenere: è necessario accentuare le depressioni naturali del viso e enfatizzare le sue parti sporgenti. Il contouring è una pratica molto popolare e una varietà di cosmetici realizzati per il suo utilizzo lo dimostra. Il contouring è realizzato utilizzando ciprie o fondotinta di un colore leggermente diverso dal tono generale della pelle.

BAKING – la creazione di una superficie cutanea ultra-liscia con una grande quantità di correttore e cipria.

Questa è la tecnica preferita dalle “Drag Queen”. Il loro trucco è più simile alla maschera, sia per l’intensità, che per la gamma di colori sul viso, quindi lo spesso strato di correttore e cipria non infastidisce. Al contrario, è questo lo schema che consente di rendere visivamente più liscia la pelle e non consente al trucco di sciogliersi anche sotto i riflettori durante uno spettacolo o una festa particolarmente animata.

Di tutte le tendenze, il baking è la più controversa e la più adatta solo alla fotografia professionale. Il punto sta nella quantità di trucco e nell’effetto che dà al viso. Dopo aver applicato il solito fondotinta, è necessario mettere il correttore sotto gli occhi, quindi applicare cipria sfusa trasparente e lasciarla fissare per circa quindici minuti. Durante questo periodo, il correttore assorbe la giusta quantità di cipria e diventa il più resistente possibile.

Sii alla moda. È così facile!