“Sulla mia pelle” trionfa al Bobbio Film Festival di Marco Bellocchio.

La pellicola di Alessio Cremonini, dedicata alla vicenda di Stefano Cucchi, si è aggiudicata il Gobbo d’Oro, riconoscimento principale della manifestazione, oltre al premio del pubblico. Miglior attore Alessandro Borghi, che ha ridato corpo e anima a Stefano Cucchi, mentre il premio “Beppe Ciavatta”, assegnato solitamente a un giovane regista emergente è andato proprio a Cremonini.

“L’aver visto un Maestro come Marco Bellocchio in prima fila, durante questo festival, per assistere alla proiezione del nostro film credo rimarrà – ha detto Cremonini – il ricordo più bello della mia vita professionale e anche di quella di Alessandro (Borghi, ndr). E’ un’immagine che mi dà ancora adesso la pelle d’oca, e mi darà coraggio per continuare”.

Tra gli altri premiati, nel corso della cerimonia condotta da Pier Giorgio Bellocchio, figurano anche Sara Serraiocco come miglior attrice (arrivata in ritardo a Bobbio per un disguido) per la sua interpretazione nel film “In viaggio con Adele”, riconoscimento consegnato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, rappresentata da Franco Egalini.

Il premio Libertà, consegnato dalla direttrice di Telelibertà Nicoletta Bracchi, è andato invece a Antonio Piovanelli per Dafne. La miglior regia invece è quella di Matteo Rovere, per “il primo Re”; premio assegnato dalla Camera di Commercio è stato ritirato da Lyda Patitucci, aiuto regista, e già corsista, come lei stessa ha ricordato, di Fare Cinema a Bobbio.

Infine, la borsa di studio Lyons Club di Bobbio è andata, quest’anno all’intera classe del corso di critica cinematografica, componente, insieme agli studenti del corso di regia, della giuria che ha assegnato tutti i riconoscimenti.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti di rito della Fondazione Fare Cinema a chi ha reso possibile l’evento, dallo stesso Maestro Bellocchio, a Paola Pedrazzini, al ministero dei Beni Culturali, alla Regione e all’amministrazione di Bobbio, senza tralasciare la Fondazione di Piacenza e Vigevano e la Camera di Commercio, insieme agli sponsor tecnici Salumificio La Rocca, Antica Torino, Antica Forneria Bobbiese, Canon.

Durante la cerimonia è stato più volte ricordato Luigi Scaglioni, l’artista che ha realizzato le statuette premio, i famosi “gobbi”, plasmati su un bozzetto dello stesso Bellocchio.