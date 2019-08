Telefonia mobile, Iliad chiede di installare antenna in via XXI Aprile

L’ultimo operatore telefonico entrato sul mercato della telefonia mobil, Iliad, punta sulla costruzione di una sua rete proprietaria attraverso una serie di richieste a diversi comuni italiani per la costruzione di impianti di telecomunicazioni di rete mobile.

Anche a Piacenza Iliad intende collocare un proprio impianto, per ha presentato un’istanza al Comune per l’installazione di una stazione radio base presso un immobile situato in via XXI Aprile, al numero 64.

Questa, come quelle presentate sono solo istanze formali, che dovranno poi essere autorizzate sulla base dei regolamenti comunali delle aree coinvolte nel prossimo futuro.