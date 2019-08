Tentano di rubare le offerte in chiesa, ma vengono colti sul fatto e arrestati

Martedì 6 agosto, poco dopo mezzogiorno, due pluripregiudicati, di 61 e di 46 anni, disoccupati, entrambi residenti in città, sono finiti in manette.

Con un metro estendibile e del nastro biadesivo stavano rubando le offerte dei fedeli dai bussolotti presenti nel santuario “Madonna del Castello” in Rivergaro (Piacenza).

Purtroppo per loro, sono stati sorpresi da una donna e dal rettore del santuario che insospettitosi dell’atteggiamento ambiguo dei due uomini, ha raggiunto il campanile da cui si vedeva l’intera navata del luogo di culto.

Da lì ha notato un dei due che, dopo aver appiccicato un biadesivo, ha infilato all’interno del bussolotto delle offerte un metro estendibile, per poi estrarlo con appiccicate alcune monete.

Intanto la donna aveva chiamato i carabinieri della Stazione di Rivergaro. Immediatamente i militari hanno raggiunto il santuario e fermato il 61enne davanti all’ingresso – fungeva da palo – ed il più giovane complice nella navata principale vicino al bussolotto delle offerte.

I carabinieri lo hanno perquisito e addosso gli hanno trovato il metro estendibile con appiccicato all’estremità del biadesivo, una piccola pila, 10 foglietti di biadesivo nuovi, 12 foglietti già usati e 31,50 euro, di cui 16 monete da 1 euro, 3 monete da 2 euro, 5 monete da 50 centesimi, 9 da 20 centesimi ed una banconota da 5 euro.

Colti in flagranza, i due pluripregiudicati sono stati arrestati per furto aggravato in concorso in luogo di furto e condotti in regime di arresti domiciliari presso la loro residenza, in attesa del rito direttissimo.