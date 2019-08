Terme di Bobbio e piana di San Martino, il comitato incontra il presidente Bonaccini. “Basta rimandare il carotaggio”

Terme di Bobbio e piana di San Martino, il comitato che vuole la riqualificazione dell’area incontrerà sabato il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Dopo l’interrogazione della consigliera Silvia Prodi, la richiesta è che si proceda al carotaggio, già finanziato, che consentirà di fare chiarezza sulla effettiva presenza di acque termali nella piana di San Martino, dove sono ancora visibili le strutture in cemento armato della lottizzazione mai conclusa.

Ecco la nota del Comitato, che proprio nella mattinata del 9 agosto ha incontrato la stampa

L’interrogazione inviata dalla consigliera regionale Silvia Prodi alla giunta regionale Emilia-Romagna sembra aver smosso la situazione. La giunta dell’Unione comuni val Trebbia e Luretta nei giorni scorsi ha autorizzato i carotaggi sul terreno di s. Martino, in modo da concludere con dati certi l’indagine geologica sulla faglia.

I risultati dell’indagine , conclusa a dicembre, individuavano forti probabilità di presenza di acque termali sotto S. Martino. Ora si può saperlo con chiarezza. Questa volta la delibera, presentata dal sindaco Albasi, ha superato tutti gli ostacoli: è stata messa all’Odg, ha avuto il numero legale dei votanti ed è stata approvata. Delibera approvata, confermata la copertura dei costi da parte della regione, autorizzazioni per le trivellazioni già concesse da parte del tribunale di Torino – che si occupa dell’asta del terreno di S. Martino- : tutto sembra a posto.

Tutto a posto, se. Il se riguarda i tempi. Quel che rimane da vedere ora sono i tempi di attuazione. I tempi lunghi o brevi sono il segnale della reale volontà politica di procedere. Il comitato per le Terme val Trebbia vuol vedere in questa delibera il superamento delle tante ostilità, sollevate in particolare dal sindaco di Bobbio. Nei confronti dell’indagine quando è stata avviata, nei confronti dei risultati, quando han chiarito che la vecchia sorgente è impraticabile. Resistenza soprattutto nei confronti di un uso pubblico del terreno di S. Martino. Perchè se sotto S. Martino la presenza termale è confermata, diventa possibile un suo utilizzo come piccolo presidio di cura termale in sostegno all’Os Co di Bobbio.

Ora, per valutare quale sia la soluzione, non rimane che la conclusione dell’indagine geologica. Almeno sul piano formale è stata finalmente decisa. Il sindaco di Bobbio è ora anche presidente dell’Unione dei Comuni e su di lui pesa quindi la responsabilità di rendere effettivamente operativa questa decisione assunta in sede di Giunta. Perché sappiamo che, a volte, per far naufragare un progetto non serve far dichiarazioni contrarie, basta renderlo non operativo con continui rinvii e lungaggini.

Il comitato Terme e quanti han seguito in val Trebbia ed altrove la vicenda si aspettano che quest’ultima fase dell’indagine venga realizzata in tempi stretti. Senza dover ricorrere ad altre interrogazioni.