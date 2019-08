Terzo giorno di ricerche di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani, scomparsi dalla giornata di domenica. Oggi sono in campo circa un centinaio di persone tra volontari e operatori impegnati.

Il campo base resta a Sariano di Gropparello perchè vi sarebbero elementi per insistere nella zona collinare compresa tra la Val Riglio e la Val Vezzeno. Una traccia sarebbe stata fiutata dai cani delle unità cinofile utilizzate in queste ore.

Nel tardo pomeriggio di martedì si è svolta in Prefettura a Piacenza una riunione per fare il punto sulle ricerche e proseguono intanto parallelamente anche gli accertamenti dei carabinieri, nessuna pista viene tralasciata. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Ornella Chicca.

Nelle foto e nel video il campo base a Sariano con i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri che sono supportati dai volontari della Protezione Civile, Croce Rossa e Anpas.

Oltre alle unità cinofile con i cani molecolari, nella giornata di martedì sono entrati in azione anche gli uomini del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Bologna che hanno scandagliato due dei quattro bacini d’acqua in zona, che sono utilizzati per l’irrigazione dei campi coltivati.

Oggi è atteso l’elicottero della polizia che dovrebbe compiere una perlustrazione dall’alto degli altri laghetti. Potrebbero essere utilizzati anche i droni per le ricerche nell’arco della giornata.

I militari dell’Arma hanno diffuso un appello con alcune indicazioni sulla giovane scomparsa: Elisa Pomarelli “nel pomeriggio di domenica 25 agosto si sarebbe recata a Carpaneto Piacentino e di lei non si hanno più notizie dopo una telefonata con i genitori. All’atto della sua scomparsa era vestita con una maglietta nera con la scritta “Armani” e pantaloni beige”. E’ alta circa 1,60 m. Se qualcuno l’avesse notata è pregato avvisare immediatamente il Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza o la Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda ai seguenti numeri:

– 112

– 0523.3411 (Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza)

– 0523.244500 (Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda)

Quanto a Massimo Sebastiani, dai racconti di amici e conoscenti, viene descritto come un uomo tranquillo e piuttosto solitario, qualcuno sostiene che che avesse l’idea di costruirsi un bunker per andare a vivere nei boschi.

Pare che la coppia si conoscesse da tempo e che fra i due non vi fosse una relazione sentimentale, ma soltanto un’amicizia.

LE RICERCHE – Il protocollo per le ricerche, sotto il coordinamento della Prefettura, è scattato lunedì pomeriggio.

La ragazza sarebbe stata vista in compagnia di un uomo, Massimo Sebastiani di 45 anni, nella mattinata di domenica, quando avrebbero pranzato insieme. Da quanto si è appreso sono stati i familiari della ragazza a denunciarne la scomparsa dopo che quest’ultima non aveva fatto rientro a casa.

La coppia sarebbe stata vista pranzare domenica in un locale di Ciriano; nel pomeriggio il 45enne è stato visto in un bar di Celleri di Carpaneto, pare con addosso vestiti bagnati, e in serata in un ristorante di Vigostano. Già nella notte tra domenica e lunedì, dopo la segnalazione di un parente, carabinieri e vigili del fuoco erano intervenuti nell’abitazione dell’uomo, che si è allontanato lasciando a casa automobile e telefono cellulare.

Su Facebook la sorella della ragazza, Debora Pomarelli, ha lanciato un appello: “Ieri mattina – ha scritto – mia sorella è scomparsa, ha lasciato la casa dei miei genitori verso mezzogiorno e poi non ha più fatto ritorno. È uscito con un uomo di Carpaneto e il suo cellulare l’ultima volta che ha mandato un segnale agganciava la cellula di Cadeo. Mia sorella non si sarebbe mai allontanata da casa propria volontariamente sono quasi 24 ore che non si ha più notizie ovviamente abbiamo già sporto denuncia ai carabinieri, ogni indizio notizia o avvistamento è importantissimo. Se qualcuno dovesse sapere qualcosa mi contatti privatamente o nel caso condividete il post il più possibile grazie”.

