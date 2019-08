Tolti 44mila punti patente: troppi piacentini oltre i limiti di velocità

Superamento dei limiti di velocità, passaggio con rosso e violazione della segnaletica stradale, mancato allacciamento delle cinture o dei seggiolini per bambini: ecco le principali violazioni alla guida dei piacentini durante il 2018.

I dati vengono dall’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale e fotografano la situazione relativa all’area di Piacenza con l’insieme delle violazioni che comportano una decurtazione dei punti della patente, considerando il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno scorso.

Come spiega l’osservatorio, le infrazioni possono essere state commesse non necessariamente sul territorio piacentino, ma anche in altre parti d’Italia e tengono conto di tutti i residenti in provincia, di fascia over 14, e titolari di patenti A,B,C e D.

Guardando l’analisi, innanzitutto si vede come nel periodo considerato nel nostro territorio i titolari di patenti attive erano 189mila e 649, ovvero il 75,47% degli over 14, in calo rispetto alla media regionale che è pari al 77,89%.

Un primo dato positivo che emerge rispetto al 2017 è che se da un lato le patenti attive sono leggermente aumentate (+0,26%) contemporaneamente le infrazioni totali sono calate: nel 2017 erano 13mila e 176, mentre nel 2018 sono 12mila e 87 (- 8,26%). Calano quindi di conseguenza anche i punti decurtati, che passano dai 46mila e 392 del 2017 ai 43mila e 988 del 2018.

Entrando poi nel dettaglio delle singole infrazioni, come anticipato, al primo posto troviamo il superamento dei limiti di velocità (art. 142 CdS).

Questa violazione – si legge nel report – si conferma anche nel 2018 l’infrazione principe, ed è concausa, insieme alla distrazione, dell’81% dell’incidentalità stradale.

I dati raccontano di un totale di 5700 infrazioni – considerando patenti A, B, C – per 17mila e 295 punti decurtati.

Come numero di violazioni, subito dopo si trovano quelle per passaggio con semaforo rosso e violazione della segnaletica stradale, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata (art. 146 CdS). In tutto nel 2018 a Piacenza sono 2287, per un totale di 8626 punti tolti.

Un dato sorprendente – commenta l’osservatorio – riguarda il mancato allacciamento delle cinture anteriori o posteriori o mancato uso dei sistemi di ritenuta dei bambini (seggiolini) che risulta la terza infrazione più sanzionata (art. 172 CdS). Le violazioni sono in tutto 1454, mentre i punti decurtati sono 7465.

La quarta e quinta piazza in questa particolare classifica è occupata rispettivamente dalle infrazioni riguardo l’uso di cuffie o apparecchi radiotelefoni durante la guida o mancato utilizzo delle lenti se prescritte (art. 173 CdS); e da quelle che concernono la sosta nelle corsie riservate agli autobus; o sosta e fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito; sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi (art. 158 CdS).

Per la prima violazione si parla di un totale di 763 irregolarità e conseguenti 3895 punti tolti; mentre per la seconda sono 691 le infrazioni e 1396 i punti totali decurtati.

Da sottolineare – commenta ancora l’osservatorio regionale – che 50 sono state le infrazioni per chi ha circolato con tasso alcolemico superiore a quanto previsto dal CdS (art. 186): 44 per le patenti B, 4 per quelle C e 2 per le D, dimostrando che il fenomeno non è stata ancora debellato.

Nelle considerazioni finali del report si legge come “i dati sopra analizzati attestano che è il comportamento umano errato sulla strada la causa principale dell’incidentalità. L’incidentalità, oltre l’80%, viene universalmente imputata alla distrazione, causa principale o concausa con l’eccesso di velocità.

Quando si parla di distrazione occorre ricomprendere tutte quelle “dimenticanze” che contribuiscono a far diminuire l’educazione che dovrebbero avere tutti gli utenti della strada. Tutte le sfaccettature della distrazione fanno aumentare le probabilità di essere oggetti o soggetti di incidentalità. Un esempio significativo è che a oltre trent’anni dalla approvazione della legge, ci dimentichiamo ancora di allacciare le cinture di sicurezza e cosa ancor più grave non tutti utilizzano il dispositivo di ritenuta per trasportare i bambini, il cosiddetto seggiolino.

Ci dimentichiamo di rispettare i limiti di velocità, di rispettare il semaforo rosso, di rispettare il diritto di attraversamento dei pedoni sulle strisce pedonali. E’ fondamentale, inoltre, sensibilizzare tutti gli utenti della strada, dal pedone al camionista, che occorre abbandonare atteggiamenti di bullismo stradale e di road-rage, rabbia e aggressività sulla strada. Manca ancora la capacità individuale di interagire con gli altri su strada con rispetto reciproco.

La rabbia stradale sfocia in aperta aggressività, evidenziando che al cambio di tipologia di utente (da pedoni a ciclisti, ad automobilisti,.ecc..) permane in noi la ferma convinzione di essere al centro della strada e di avere sempre più ragione rispetto agli altri. La strada è lo specchio del nostro agire nella società e quotidianamente ne siamo tutti attori e testimoni. L’incidentalità non è una fatalità, ma una conseguenza dell’agire umano. La “vision zero” dipende da ciascuno di noi, perché l’incidente non è quasi mai una fatalità, ma una conseguenza di un comportamento umano non corretto e non rispettoso delle norme del Codice della Strada”.