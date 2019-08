Torna “Lo Sbaracco”, in centro le bancarelle con i saldi di fine stagione

Torna “Lo Sbaracco” a Piacenza. Domenica 1 settembre, dalle 9 alle 20, come ormai tradizione in centro a Piacenza si “celebra” la fine dei saldi estivi con una svendita d’eccezione: i negozi del centro (qui la lista completa) hanno la possibilità di uscire all’esterno dei propri locali con banchi e stendini, proponendo le ultime occasioni della stagione.

LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO – Per consentire lo svolgimento del tradizionale appuntamento commerciale di fine saldi, domenica 1 settembre, dalle 8 alle 24 sarà vietata la circolazione nel tratto di via Garibaldi tra via Illica e largo Battisti, in corso Vittorio Emanuele (dal Pubblico Passeggio a piazza Cavalli), nei tratti di via Calzolai da piazzetta Grida a via Mentana e da vicolo Manzini a vicolo S. Ulderico, per l’intero tratto di via Cavour da piazza Cavalli a via Roma, in via Chiapponi, via Daveri, via Felice Frasi, via Legnano, via Pace (da piazza Duomo a vicolo Tarocco), via S. Antonino, via S. Donnino, via San Giovanni (da corso Vittorio Emanuele a vicolo dei Cavalli), nel tratto di via San Siro tra corso Vittorio Emanuele e l’accesso al parcheggio Politeama, in via Sopramuro, via Medoro Savini, via XX Settembre, nel tratto di via Romagnosi tra via Carducci e piazza Duomo, nonché nella stessa piazza Duomo.

Dall’osservanza del divieto sono esonerati residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati – oltre ai mezzi di soccorso – che potranno, in base alle diverse fasi della manifestazione, percorrere con la massima cautela le vie citate. Le linee del trasporto pubblico urbano potranno circolare lungo la direttrice Stradone Farnese – via Venturini (attraversando corso Vittorio Emanuele) o transitare in piazza Borgo, se provenienti da via Taverna, dirigendosi poi verso via Castello.

Varrà per tutti, invece, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, dalle 6 alle 24 di domenica 1 settembre, nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra via Palmerio e lo Stradone Farnese, in piazza Duomo, nel tratto di Stradone Farnese tra corso Vittorio Emanuele e il civico 5, all’altezza del civico 41 in via Frasi, in via Chiapponi, nell’intero tratto di via Cavour da piazza Cavalli a via Roma, in via San Donnino, di fronte al civico 6 di via Pace, in via Medoro Savini e in via Legnano.