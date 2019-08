Tra magia e comicità al via a Travo il festival “Lultimaprovincia”

Anche quest’anno “Lultimaprovincia” ritorna nelle piazze, nei cortili e nelle strade che da 28 anni accolgono gli appuntamenti del festival.

Una rassegna che dimostra per niente la sua età grazie ad una programmazione attuale e giovane: attori, clown, acrobati, giocolieri e musicisti saranno i padroni della scena dal 18 agosto al 14 settembre in diversi paesi del piacentino. Si parte dunque domenica 18 agosto in piazza Trento a Travo con un doppio spettacolo.

ALL’IN CIRCO VARIETA’ – Ad aprire la serata, alle ore 21, lo spettacolo All’inCirco Varietà: un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia. Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret. Il duo Lannutti & Corbo darà vita ad un varietà surreal-popolare, popolato da personaggi bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua assistente, e altri eventuali e vari.

AUX QUATRE COINS – Alle 22 andrà invece in scena lo spettacolo “Aux Quatre Coins“, ideato dagli artisti francesi della “Compagnie les decomposes“. Lo spettacolo è un inno alla gioia, al rischio, alla collettività. La collettività come uno scambio, con tutta la sua bellezza e la voglia di ridere. Uno spettacolo per tutti, uno spettacolo aereo, ma non solo.

COMPAGNIA LANNUTTI & CORBO – La compagnia nasce dall’incontro di due artisti nella vita e sul palco; Domenico Lannutti (Italia) e Gaby Corbo (Argentina) entrambi sulla piazza dal 1995. Domenico Lannutti, comico, attore, mago, autore, regista e insegnante di teatro comico; Gaby Corbo, acrobata, attrice e insegnante di circo teatro. I loro spettacoli fondono comicità, magia, acrobazia, trasformismo, poesia e follia. Nel 2012 fondano insieme la P. I. P. P. U. Piccola Impresa Per Produrre Umorismo, con l’obiettivo di fondere le arti per produrre meraviglia a 360°. Oltre che nei più importanti festival di teatro di strada in Italia, hanno rappresentato i loro spettacoli in Lussemburgo, Turchia, Grecia, Paesi Bassi e tanti altri Paesi del mondo.

COMPAGNIA LES DECOMPOSES – Les Déconposés si sono composti nel 2015 e s’incontrarono a ESAC (ecolè superieur des arts du cirque-Bruxelles) dove decidono di unire le loro specialità e capacità per creare il loro primo spettacolo “Aux quattre coins” ( Ai quattro angoli ). Le discipline circensi usate sono quelle del quadro aereo, della giocoleria, del portes acrobatico e del tussuto nella sua forma statica e balant. In caso di brutto tempo gli spettacoli si terranno nella palestra comunale.

