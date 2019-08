Tre giorni nel segno della Festa d’la Chisola a Borgonovo

Riconosciuta “Sagra di Qualità” dall’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), la Festa d’la Chisöla di Borgonovo Val Tidone è pronta ad andare in scena per la sua 53ª edizione. I volontari della Pro Loco, che hanno ritirato il riconoscimento quest’estate in Senato a Roma, hanno organizzato una tre giorni di folklore, musica ed enogastronomia per festeggiare la chisöla, focaccia con i ciccioli prodotto De.Co. di Borgonovo Val Tidone.

Tanti gli appuntamenti in programma venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre: concerti, Concorso Fotografico Impressioni, esibizione artisti di strada, mostra degli Antichi Mestieri e grande spettacolo pirotecnico.

CONCERTI E SPETTACOLO PIROTECNICO – Nell’area feste di Piazza Garibaldi tre sere di musica e divertimento. Venerdì 30 agosto, dopo la tradizionale marcia Curum par la Chisöla, cena presso gli stand gastronomici gestiti dalla Pro Loco, presentazione delle squadre di calcio dell’USD Borgonovese e live con COLUMBIA OASIS TRIBUTE BAND. A seguire la grande novità dell’edizione 2019: lo spettacolo pirotecnico a cura dei Maestri Bernocco.

Nel pomeriggio di sabato 31 agosto allo Stadio Curtoni spazio al triangolare di calcio per giovanissimi. In serata cena presso gli stand e live con SHOUT, a seguire DJ Malters.

Domenica 1 settembre giornata densa di appuntamenti che si concluderanno con il live di CISCO&THE COCKELERS.

ARTISTI DI STRADA, FOTOGRAFIA E SPETTACOLI – Durante la giornata di domenica 1 settembre, Borgonovo Val Tidone sarà letteralmente invasa da spettacoli di ogni tipo. Dalla gara ciclistica all’esposizione del Moto Club d’Epoca Tarquinio Provini, e poi esibizione del Gruppo Musicale Orione, scuola di danza ASD Impronta Latina e palestra VITA CLUB.

Per le vie del centro imperdibili le esibizioni degli artisti di strada, la mostra delle fotografie partecipanti all’8° Concorso Fotografico Impressioni e la mostra degli Antichi Mestieri.

PRONTI QUINTALI DI CHISÖLA – Come da tradizione, gli stand vendita chisöla apriranno alle 7.30 di domenica 1 settembre. I volontari della Pro Loco saranno presenti in 3 punti: Piazza Garibaldi, Piazzetta Matteotti e Piazza De Cristoforis. Oltre alla tradizionale focaccia con i ciccioli, sarà possibile inoltre gustare la focaccia con l’uvetta.

VISITA GUIDATA A BORGONOVO – Domenica 1 settembre è in programma inoltre la visita guidata ai tesori noti e meno noti di Borgonovo Val Tidone, in collaborazione con CoolTour Piacenza e Travel Val Tidone. Il ritrovo è fissato alle 16.45 in Piazza Garibaldi: la prenotazione è obbligatoria al numero chiamando il 331 4606435 o mandando una mail a cattedralepiacenza@gmail.com.

– PROGRAMMA DELLA FESTA –

VENERDÌ 30 AGOSTO

18.00 Marcia Curum par la Chisöla

20.30 Presentazione squadre USD Borgonovese

21.30 Columbia – Oasis Tribute Band LIVE

23.00 Spettacolo pirotecnico Maestri Bernocco

SABATO 31 AGOSTO

17.00 Triangolare di calcio giovanissimi (Stadio F.lli Curtoni)

21.30 SHOUT! LIVE

Malters Dj set

DOMENICA 1 SETTEMBRE

Stand vendita chisöla

9.00 Gara ciclistica

9.30 Esposizione Motoclub Tarquinio Provini

10-19 Concorso Fotografico Impressioni

10-19 Mostra Antichi Mestieri

10-19 Valtidone Wine Fest – Ortrugo&Chisöla

11.15 Esibizione Gruppo Musicale Orione

15.00 Borgo Comics nel Fossato della Rocca

16.30 Esibizione Impronta Latina

16.45 Visita guidata “Alla scoperta di Borgonovo”

18.00 Esibizione sportiva Palestra Vita Club

Nel pomeriggio esibizione artisti di strada lungo le vie del paese

21.30 Cisco & The Cockelers LIVE