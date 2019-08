Triangolare amichevole per il Fiorenzuola Calcio al Velodromo Pavesi

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente che mercoledì 7 agosto 2019 dalle ore 20 si terrà un triangolare amichevole nel Velodromo Pavesi.

Ospiti dell’allenamento congiunto, insieme ai rossoneri di Mister Tabbiani, saranno Borgo San Donnino FC di Mister Rastelli e U.S.D. Pallavicino Calcio di Mister Bigliardi.

Entrambe le squadre che saranno di scena insieme a U.S. Fiorenzuola 1922 al Velodromo Pavesi parteciperanno al prossimo campionato di Eccellenza.

Ecco il programma ufficiale della serata:

• ore 20.00: U.S. Fiorenzuola – U.S.D. Pallavicino Calcio

• ore 21.00: U.S. Fiorenzuola – Borgo San Donnino

• ore 22.00: Borgo San Donnino – U.S.D. Pallavicino Calcio

Un nuovo test dopo 10 giorni di lavoro per il Fiorenzuola, che vuole ripetere le buone cose messe in mostra in quel di Sesto San Giovanni.