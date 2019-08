Tutto pronto a Pianello per la Festa del Cotechino. Il 28 la grande Fiera d’Agosto

Tornano a Pianello due tradizionali appuntamenti dell’estate piacentina. Nel week end spazio alla Festa del Cotechino, che precederà, nell’ultimo mercoledì del mese, la Fiera d’Agosto.

Evento celebrativo delle prelibatezze, dei prodotti del maiale e dei salumi Dop piacentini, che in Val Tidone la fanno da padrone con numerosi salumifici artigianali di qualità, la Festa nasce nel ’66; nel corso degli anni ha mutato e ora, oltre alle serate danzanti e agli stand gastronomici con prodotti tipici e specialità pianellesi, in piazza mercato è installato il grande parco divertimenti. Non mancano poi in paese iniziative culturali, momenti musicali e di intrattenimento, mostre, mercatini e tanto altro.

Può vantare una lunghissima tradizione anche la Fiera d’Agosto: mercoledì 28 oltre alle macchine agricole, agli artigiani e agli hobbisti saranno presenti oltre 200 bancarelle di merci varie.

La Festa del Cotechino e la Grande fiera d’Agosto richiamano ogni anno migliaia di visitatori da tutta la Val Tidone, dal capoluogo di Piacenza, ma anche dal vicino Oltrepò pavese e sud milanese. Grazie ai volontari della Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione Giovani Val Tidone e altre associazioni pianellesi, da venerdì 23 agosto si potranno degustare diversi piatti tipici pianellesi e piacentini preparati con i più famosi insaccati del maiale (cotechini e salame cotto). Un menù all’insegna della piacentinità anche con i pisarei e fasò e altre specialità.

Non mancherà la musica, sul palco allestito in piazza Mercato, per garantire divertimento animando il centro storico del paese durate tutte le giornate della manifestazione. Venerdì 23 la serata giovane, con la collaborazione del gruppo giovani Val Tidone, nel corso della quale si potranno degustare i Batarò, specialità tipica dell’alta Val Tidone, accompagnati da musica dance dagli anni ’70 ad oggi grazie a Vito Andriani e Maurizio Popi da Radio Deejay.

Per tutte le giornate di domenica 25 e mercoledì 28 agosto rimarranno aperti gli stand dove saranno serviti, già dal primo mattino e fino a mezzanotte, panini col cotechino e vino bianco. Per le vie del paese bancarelle ed esposizioni, banco di beneficenza, mercato, luna park. Domenica, alle ore 20.30, organizzata da “Mary Poppins” Abbigliamento e Marta Acconciature, è poi in programma una sfilata di moda Bimbo Autunno-Inverno; sempre domenica fino alle 23.30, in largo dal Verme e piazza Umberto I, si terrà l’edizione straordinaria dei mercatini dell’antiquariato e della creatività che hanno animato l’estate pianellese durante i venerdì.

FESTA DEL COTECHINO 2019 – PROGRAMMA

VENERDI’ 23 AGOSTO

– dalle 19.30 – Stand gastronomici con prodotti tipici e specialità pianellesi, BATARO’ della Val Tidone, grigliate, salumi Dop piacentini e Vini Doc della Val Tidone… Ci saranno anche i Cocktail dell’AssoGIOVANI Val Tidone, Birra e non solo…

– live DANCE ANNI 70/80/90 e 2000 con PIANELLO IS DANCE con VITO ANDRIANI e Maurizio POPI from Radio Deejay

– Tutte le sere Parco Divertimenti in piazza Mercato…

– dalle 19.00 – Stand gastronomici con prodotti tipici e specialità pianellesi, grigliate, salumi Dop piacentini e Vini Doc della Val Tidone…

– SERATA DANZANTE con l’orchestra VALENTINA VALENTI

– Parco Divertimenti in piazza Mercato…

DOMENICA 25 AGOSTO

– ore 8.30 – apertura Stand Gastronomici per tutta la giornata con Cotechini, Vini Doc e Salumi Dop piacentini; mostre e mercato straordinario per le vie del paese…

– dalle 12.30 – Pranzo sotto il tendone con specialità pianellesi…

(gli stand chiuderanno dalle 14.30 alle 17.30)

– dalle 19.00 – Cena tipica con specialità pianellesi sotto il tendone…

– ore 20.30 – Sfilata Moda Bimbo 2019 a cura di “Mary Poppins” abbigliamento e “Marta Acconciature” in piazza Mercato presso gli Stand Pro Loco …

– SERATA DANZANTE con l’orchestra spettacolo DANIELA CAVANNA

– Parco Divertimenti in piazza Mercato…

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO – GRANDE FIERA D’AGOSTO

– ore 8.30 – apertura Stand Gastronomici per tutta la giornata con Cotechini, Vini Doc e Salumi Dop piacentini; mostre e mercato straordinario per le vie del paese

– per tutta la giornata: oltre 200 bancarelle, Luna Park per grandi e piccini, macchine agricole, mostre, antiquariato, hobbistica, artiginato, stand con prodotti tipici

– ore 9.45 – Inaugurazione della Fiera da parte dell’Amministrazione Comunale

– incontro di presentazione del Consorzio dei Salumi Tipici Piacentini: Prodotti Tradizionali, risorse per il terriotorio piacentino

– dalle 12.30 – pranzo sotto il tendone con specialità pianellesi

(gli stand chiuderanno dalle 14.30 alle 17.30)

– dalle 19.00 – Cena tipica con specialità pianellesi sotto il tendone

– SERATA DANZANTE con l’orchestra spettacolo DANIELE CORDANI

Tutte le sere si balla su pista in acciaio, si pranza e si cena al coperto.

Ingresso libero ad offerta.