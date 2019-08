Tutto pronto per il Concorto Festival: 52 film si contendono l'”Asino d’Oro”

Si apre venerdì sera con l’opening party alla Galleria Ricci Oddi l’edizione numero 18 del Concorto Film Festival, la rassegna internazionale di corti con proiezioni in programma dal 17 al 24 agosto nella tradizionale cornice di Parco Raggio di Pontenure (Piacenza).

Saranno 52 film in concorso, da 30 diversi paesi e con 18 prime italiane, a contendersi il premio “Asino d’oro” per il miglior film, assegnato dalla giuria internazionale. Tanti nomi prestigiosi per questa edizione del festival, che vedrà comparire sui propri schermi 6 cortometraggi di Cannes presentati in prima italiana. Ai corti in gara si aggiungono 7 sezioni tematiche fuori concorso, oltre a due focus geografici dedicati a due paesi vicini: Russia e Portogallo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

LA MOSTRA DI GIOVANNA LOPALCO – Riprendendo una iniziativa nata nel 2018 e che ha visto all’interno di Concorto Film Festival una mostra ospitante le opere di alcuni artisti che negli anni hanno interpretato la locandina concortiana, anche nell’edizione 2019 il festival piacentino non si lascia sfuggire l’occasione di unire il cinema alle arti visive con una esposizione che vede protagonista Giovanna Lopalco alias Pelo di cane, autrice della locandina di questa diciottesima edizione.

Pelo di cane presenta a Concorto una mostra personale intitolata TT teneroterribile: una raccolta di illustrazioni, a tema botanico e animale, dipinte su azulejos (mattonelle). Giovanna (o Pelo di cane) realizza queste opere per cercare di sfuggire all’autocensura e nell’intento di ingannare gli stereotipi grafici che spesso si sedimentano nelle mani dell’illustratore.

Sono lavori spontanei, non pianificati, dettati dall’in-coscienza, dalla memoria, e da un’interpretazione propria della natura. TT tenero terribile viene quasi a costruire una sorta di bestiario, in piccolo formato, quasi sempre quadrato, in carta e in ceramica, allestito nella suggestiva cornice del giardino di Palazzo Ghizzoni Nasalli, nel cuore di Piacenza.

18-24 agosto 2019

Palazzo Ghizzoni Nasalli, vicolo Serafini 12, Piacenza

Ingresso gratuito

Inaugurazione: domenica 18 agosto, ore 18

Orari: dal 19 al 24 agosto, dalle 11 alle 19.30.