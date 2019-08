Un tetto nuovo per il Municipale, il bando per i lavori da 431mila euro

Pubblicato dal Comune di Piacenza il bando per i lavori di restauro e recupero della copertura del Teatro Municipale. Il progetto prevede “l’intervento di rifacimento del manto di copertura previa impermeabilizzazione con posa di lastre sottocoppo”, oltra alla “verifica e sostituzione delle lattonerie”.

“Da sopralluoghi effettuati nel Salone degli Scenografi posto all’ultimo piano dell’immobile e corrispondente alla porzione di copertura con gli abbaini – si legge nella relazione tecnica -, è risultato evidente come il cattivo stato di conservazione dei pavimenti (in moquette), delle pareti e dei soffitti sia dovuto alle infiltrazioni di acqua dalla copertura, dalla scarsa tenuta infissi e dalle condizioni in cui versano i canali di gronda ormai completamente ostruiti dai coppi scivolati”.

“Dalla consultazione dei progetti di archivio risulta che l’ultimo intervento di manutenzione della copertura è stato effettuato nei primi anni ’90 ed è pertanto presumibile che le lastre bituminose non siano più in grado di assolvere alla loro funzione di strato impermeabilizzante. Si rileva inoltre come la mancanza di idonei fermacoppi e la pendenza notevole delle falde abbiano causato lo scivolamento dei coppi verso la linea di gronda costituendo un grave pericolo per l’incolumità dei passanti ”.

L’importo complessivo a base d’asta dell’appalto ammonta ad euro 431.757,17 Iva al 10% esclusa, di cui 16.280,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; pertanto l’importo dei lavori soggetto a ribasso è pari ad euro 415.476,27 IVA al 10% esclusa, di cui 164.359,50 per costi della manodopera.

La scelta del contraente avviene mediante l’attivazione di una procedura aperta con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. La durata del contratto è di 150 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Sarà possibile presentare le offerte entro le ore 12 del prossimo 9 settembre.