Vacanze finite per la Canottieri Ongina: lunedì il via alla preparazione

A disposizione del confermato coach Mauro Bartolomeo una rosa profondamente rinnovata e rinforzata dopo l’ottavo posto della scorsa stagione. Tre conferme, altrettanti ritorni e sette volti nuovi.

Curiosità: doppia coppia padre-figlio in organico.

MONTICELLI (PIACENZA), 25 AGOSTO 2019 – Tre conferme, altrettanti graditi ritorni, ben sette volti nuovi e un’asticella che si alza. Sono questi alcuni numeri della nuova avventura alle porte per la Canottieri Ongina, formazione piacentina che ha terminato le vacanze ed è pronta per iniziare la preparazione in vista di un nuovo campionato in serie B maschile.

Domani (lunedì) alle 19 al palazzetto di via Edison a Monticelli d’Ongina spazio al raduno, con la prima seduta di allenamento a seguire per la formazione del presidente Fausto Colombi, ottava nella scorsa stagione. In panchina è stato confermato il tecnico cremonese Mauro Bartolomeo, che si avvarrà di uno staff tecnico rinnovato con gli arrivi del vice Fausto Perodi, dello scoutman Massimo Piazzi e del preparatore atletico Matteo Bozzetti (ex schiacciatore giallonero). Continuità, invece, nello staff medico-fisioterapico con le conferme di Virginia Braghieri (fisioterapista) e Carlo Pini (medico sociale).

In campo, tante novità con una rosa rinnovata e rinforzata in campo e in panchina nei vari ruoli. La “diagonale” della scorsa stagione formata dal palleggiatore Federico Boschi e dall’opposto Henry Miranda è stata confermata, con altrettanti arrivi importanti come quello del regista Denis Kolev (figlio di Elena Nenkovska, ex nazionale bulgara) e dell’opposto parmigiano Riccardo Ferrari Ginevra, già “giustiziere” in passato dei gialloneri con Campegine.

Tutto nuovo, o quasi, il reparto di posto quattro: la linea verde è garantita dagli schiacciatori cremonesi Alessio Perodi (2002) e Lucio Piazzi (2001), mentre l’esperienza, insieme a centimetri e qualità, giunge dal volto nuovo Nicola Amorico (1985, lo scorso anno in A2 a Reggio Emilia) e dal ritorno di Sandro Caci (1993), che si appresta a vivere il quarto anno a Monticelli intervallato dall’esperienza dello scorso anno in A2 a Taviano.

Due, invece, sono i ritorni al centro: Bara Fall (1997) rientra alla base dopo l’esperienza in A2 a Tuscania e lo stesso fa Beppe De Biasi (1992), plurivincitore nella seconda serie con la maglia della Gas Sales Piacenza, centrando la promozione in Superlega, mentre il reparto è completato dal confermato Ousse Pené (1994), una delle sorprese della scorsa stagione cadetta. A Monticelli, oltre ad alcuni suoi ex compagni di squadra gialloneri, De Biasi ritroverà anche il libero Mattia Cereda (1997), lo scorso anno vice-Fanuli a Piacenza in A2. Accanto a lui, in seconda linea monticellese ci sarà il cremonese Corrado Rossi (1996). Nuova avventura, infine, per il giovane Mattia Fermi (1998), da quest’anno direttore sportivo dopo aver affrontato lo scorso anno da palleggiatore, sempre in giallonero.

CURIOSITA’ – La Canottieri Ongina avrà una doppia coppia padre-figlio in organico: è il caso dei posti quattro Alessio Perodi e Lucio Piazzi, che a Monticelli saranno seguiti anche dai rispettivi papà (Fausto Perodi vice allenatore, Massimo Piazzi scoutman).

La rosa

Palleggiatori: Federico Boschi (1987, confermato), Denis Kolev (1998, da Vibo Valentia – B)

Opposti: Henry Miranda (1997, confermato), Riccardo Ferrari Ginevra (1995, da Opem Audax Parma – B)

Schiacciatori: Sandro Caci (1993, da Taviano – A2), Nicola Amorico (1985, da Reggio Emilia – A2), Lucio Piazzi (2001, da Vero Volley Monza – B), Alessio Perodi (2002, da Pallavolo Cremonese – D),

Centrali: Beppe De Biasi (1992, da Gas Sales Piacenza – A2), Ousse Pené (1994, confermato), Bara Fall (1997, da Tuscania – A2)

Libero: Mattia Cereda (1997, da Gas Sales Piacenza – A2), Corrado Rossi (1996, da Pallavolo Cremonese – D).

Lo staff:

Allenatore: Mauro Bartolomeo

Secondo allenatore: Fausto Perodi

Scoutman: Massimo Piazzi

Preparatore atletico: Matteo Bozzetti

Fisioterapista: Virginia Braghieri

Medico: Carlo Pini

Videoman: Roberto Germiniasi

Addetto agli arbitri: Roberto Testa

Fotografo: Andrea Scrollavezza

Segnapunti: Isabella Bassini

Direttore sportivo: Mattia Fermi

Presidente: Fausto Colombi.

Nella foto di Andrea Scrollavezza, il tecnico Mauro Bartolomeo (Canottieri Ongina)

Ufficio stampa Canottieri Ongina

Luca Ziliani