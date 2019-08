Allarme bomba nel pomeriggio del 7 agosto a Piacenza in via Scalabrini: a destare i sospetti una valigetta di colore scuro abbandonata davanti alla vetrina di un negozio. Un tratto di strada è stato chiuso dalle forze dell’ordine: sul posto la polizia e la polizia municipale.

Ci troviamo in piazzetta San Paolo, all’incrocio di via Nicolini. La zona è stata transennata per compiere tutti gli accertamenti del caso, mentre il traffico veicolare è stato deviato in via Torta.

Pare che la valigetta sia aperta, per la sua ispezione e rimozione si attendono gli artificeri.

IN AGGIORNAMENTO