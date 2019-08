Valtidone Wine Fest, quattro eventi per brindare piacentino dal primo al 22 settembre.

L’attesa rassegna enologica, divenuta ormai l’appuntamento di chiusura dell’estate, è stata presentata in Provincia dalla consigliera Maria Rosa Zilli e dai rappresentanti dei 4 Comuni coinvolti, Borgonovo, Ziano, Alta Valtidone e Pianello, oltre ai main sponsor dell’evento Banca Centropadana, cantina di Vicobarone e cantina Valtidone.

Ogni appuntamento vedrà l’abbinamento tra vini tipici e prodotti della tradizione gastronomica locale.

Si inizia quindi il primo settembre, con Ortrugo e Chisola a Borgonovo, con stand di degustazione nella suggestiva piazza della Rocca, si prosegue l’8 a Ziano, con 7 colli in Malvasia (tra gli eventi in programma un convegno dedicato proprio a questo vitigno), il 15 settembre ci si sposta in Alta Valtidone, con DiTerreDiCibiDiVini, dedicata ai passiti, e per chiudere in maniera spumeggiante ecco Pianello Frizzante il 22 settembre, con le bollicine bianche e rosse proposte in abbinamento a salumi e ai sapori tipici dell’autunno.

Programmi dettagliati delle singole manifestazioni saranno diffusi successivamente.