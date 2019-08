Venerdì 16 chiusi quasi tutti gli uffici comunali. Operativi sabato 17 Quic e Quinfo

E’ confermata per venerdì 16 agosto, in continuità con la festività del 15, la chiusura della quasi totalità degli uffici del Comune di Piacenza, fatta eccezione per il Servizio di Polizia Locale che sarà comunque garantito.

Resteranno aperti nella giornata di Ferragosto, come già annunciato, i Musei Civici di Palazzo Farnese, visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (con visite guidate gratuite, per chi acquista il biglietto valido in tutte le sezioni, alle 11, 15.30 e 17), nonché lo sportello Iat per l’accoglienza turistica, che in questo fine settimana sarà operativo dalle 9.30 alle 12.30 giovedì 15 e domenica 18 agosto, così come sabato 17 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

A disposizione dei cittadini, sabato 17, riapriranno anche il punto Quinfo di piazzetta Pescheria (con orario continuato dalle 8.30 alle 18) e gli sportelli polifunzionali Quic di viale Beverora, dalle 8.15 alle 12.15.