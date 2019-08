Ultimo giro di consultazioni al Quirinale, al termine delle quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe dare l’incarico a Giuseppe Conte di formare un nuovo Governo.

Come già accaduto la scorsa settimana, mercoledì i parlamentari piacentini Paola De Micheli, vice segretaria del Pd, e Tommaso Foti, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia, sono saliti al Quirinale con le rispettive delegazioni di partito.

Foto 2 di 2



“Abbiamo ribadito la nostra posizione chiara e semplice – ha detto il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al termine dell’incontro in mattinata con il presidente Mattarella -. Per noi l’unico o sbocco possibile è lo scioglimento immediato delle Camere ed il ritorno alle urne. Se questo governo dovesse nascere scenderemo in piazza, e invitiamo gli italiani a scendere in piazza con noi a Montecitorio il giorno della fiducia”.

Sì al Conte-bis invece da parte del Partito Democratico: “Abbiamo riferito al presidente di aver accettato la proposta del M5s di indicare in quanto partito di maggioranza relativa il nome del presidente del Consiglio dei ministri. Questo nome ci è stato indicato dal M5s nei giorni scorsi”, le parole del segretario Pd Nicola Zingaretti. “Abbiamo altresì confermato risolutamente l’esigenza ora di costruire un governo di svolta e discontinuità”.

Foto dal sito del Quirinale