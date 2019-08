“Vertenza Amazon: positivo decida la Consulta, ma resta il problema dell’alto turn over”

“Sono contenta che il giudice del lavoro di Piacenza abbia deciso per la fondatezza dei rilievi di incostituzionalità – dell’articolo 32 del Collegato Lavoro e per il 31 del Jobs Act – avanzati dai 30 lavoratori di Amazon. Resta, tra i tanti problemi legati alla somministrazione del lavoro, quello dell’alto turn over per i lavoratori, per gli stagionali e per i contratti fatti in modo da non far scattare l’assunzione”.

“E’ un problema che la Lega, e io come capogruppo in Commissione lavoro, da sempre ha indicato al M5s senza che, però, fosse preso in considerazione. Una situazione che snatura il senso del Decreto dignità che, invece, ha voluto regolamentare il lavoro e dare garanzie per il futuro agli occupati riducendo il precariato”.

Lo afferma in una nota Elena Murelli, deputato piacentino della Lega, che nel novembre 2018 aveva presentato un’interrogazione in Commissione lavoro. “Il Governo” – conclude il comunicato – aveva risposto che Amazon doveva rispettare la legislazione e che i lavoratori avrebbero potuto presentare ricorso contro i contratti irregolari»