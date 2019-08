La segnalazione arriva direttamente da un lettore, che scrive: “Nelle foto la pietosa condizione in cui si trova il giardino in via Bazachi a Borgotrebbia: erba alta ben oltre il metro cinquanta e panchine che vengono nascoste dalla vegetazione”.

E riguardo all’appalto del verde, assegnato dal Comune di Piacenza a maggio con ritardo, afferma:

Foto 3 di 3





“Posso comprendere le difficoltà iniziali dell’impresa assegnataria dell’appalto ma ora, a tre mesi dall’inizio dei lavori, mi sembra incredibile che non si riesca a mantenere nella decenza un’area verde pubblica.

Segnalo inoltre che nello stesso giardino sono state asportati quasi tutti gli alberi che erano a dimora (che con difficoltà cercavano di resistere)”.