Via Emilia Pavese imbrattata di letame, odore nauseabondo

Le foto e il video di quanto accaduto nella mattina del 2 agosto in via Emilia Pavese a Piacenza sono più eloquenti di qualunque scritto. Il risultato: odore nauseabondo e strada imbrattata per 250 metri da una striscia marrone.

Per ora nessuna traccia del mezzo che transitando lungo la via, in piena area urbana, ha perso il letame. Alla sua ricerca c’è la polizia municipale.