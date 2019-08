Viaggi in bus: Flixbus arriva anche a Fiorenzuola

A meno di due mesi dal lancio dei collegamenti tra Piacenza e l’aeroporto di Linate, FlixBus continua a potenziare l’offerta sul territorio inaugurando una fermata a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza). Dalla nuova fermata, in località Barabasca, è possibile arrivare in 14 destinazioni in Lombardia, Piemonte e Calabria senza effettuare alcun cambio.

“Tra le destinazioni in Lombardia, – si legge in una nota – Brescia è raggiungibile in appena un’ora, Bergamo in meno di due ore. In Piemonte, Torino è raggiungibile in circa 3 ore e 20 minuti, mentre Alessandria e Asti sono collegate, rispettivamente, in meno di 2 ore e in 2 ore e 20 minuti. Tutte queste connessioni si prestano, così, come alternativa valida alle rotte tradizionali per raggiungere in modo diretto alcune delle principali città del nord”.

“Inoltre, FlixBus si offre come soluzione ideale per chi questa estate deve raggiungere la Calabria, grazie alle connessioni notturne (in partenza anche da Piacenza) con alcune delle mete balneari più gettonate della costa ionica, che consentono di giungere a destinazione riposati risparmiando sul pernottamento: tra le località raggiungibili, Corigliano, Rossano, Cariati e Sibari”.

Piacenza collegata con circa 70 città italiane – Dal suo arrivo, FlixBus ha via via ampliato i collegamenti con Piacenza, “attualmente un importante snodo della sua rete in Emilia”. Alle tratte per alcune delle principali città italiane, come Milano, Torino e Firenze, e mete a medio raggio quali Alessandria, Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio si sono aggiunte di recente corse per Linate e tratte regionali per Bologna, Imola, Forlì, Faenza e Ravenna.