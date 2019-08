Vigor Carpaneto, domenica test pre-campionato con il Sant’Angelo

Nuovo test in calendario per la Vigor Carpaneto, che ha definito le coordinate del quarto appuntamento pre-campionato che sostituisce l’originaria partita con il Fanfulla. Domenica 18 agosto alle 17,30 al “San Lazzaro” di Carpaneto la squadra di Martins Adailton si testerà con il Sant’Angelo, ambiziosa formazione di Eccellenza lombarda dove militano diversi volti noti anche in categoria superiore come i vari Cazzamalli, Guerci, Piras, Scetti e Zenga.

DOMANI A TRAVERSETOLO – Domani (mercoledì), intanto, scocca l’ora del terzo test, che vedrà la Vigor di scena a Traversetolo (Parma) ospite del Piccardo (Eccellenza) degli ex Delporto e Pessagno. Fischio d’inizio alle 17, ingresso gratuito al “Tesauri” del paese parmense.

IL GIRONE DEGLI JUNIORES – La Vigor Carpaneto 1922 è stata inserita nel girone E del campionato Juniores nazionali. Ecco la composizione del raggruppamento che interesserà i biancazzurri di Luis Centi.

Juniores nazionali girone E: Alfonsine, Correggese, Fiorenzuola, Forlì, Lentigione, Mezzolara, Progresso Sammaurese, Sasso Marconi Zola, Savignanese, Vigor Carpaneto, Grassina, Prato, Scandicci.