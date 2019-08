Vigor Carpaneto, mercoledì test e presentazione ufficiale della prima squadra

Sarà un mercoledì a forti tinte biancazzurre quello in arrivo tra poche ore in casa Vigor Carpaneto. Domani, infatti, in agenda c’è un doppio appuntamento che alzerà il termometro dell’entusiasmo e farà entrare l’intera piazza in “clima-campionato” in vista dei primissimi impegni ufficiali.

A fare da traìt d’union, la location, ossia lo stadio “San Lazzaro” di Carpaneto che ospiterà entrambi gli eventi. Il programma si aprirà alle 17 con il quinto test pre-campionato della prima squadra della Vigor allenata da Martins Adailton: ospiti di turno, i lombardi dell’Accademia Pavese, squadra militante in Eccellenza e dove per molti anni è cresciuto Nicolas Galazzi, attaccante esterno classe 2000 approdato quest’anno al Carpaneto.

Per Rantier e compagni, si tratterà delle prove generali in vista del debutto interno di domenica alle 16 in Coppa Italia di serie D contro i reggiani del Lentigione. In occasione del test contro l’Accademia Pavese, come domenica scorsa contro il Sant’Angelo, sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti stagionali della Vigor, con la possibilità di ingresso omaggio (anche per chi avesse sottoscritto le tessere nei giorni scorsi) all’amichevole informale (per gli altri costo del biglietto 5 euro).

Alle 21, invece, sempre al “San Lazzaro” di Carpaneto spazio alla presentazione ufficiale della prima squadra (aperta al pubblico, ingresso gratuito), dove sarà possibile conoscere i protagonisti dentro e fuori il campo della nuova avventura calcistica in serie D, la terza consecutiva e della storia del sodalizio presieduto da Giuseppe Rossetti. Una storia, quella biancazzurra, che ha avuto un’impennata sette anni fa (con l’avvento della nuova presidenza), partendo dalla Seconda categoria, conquistando quattro promozioni (delle quali tre consecutive) in cinque anni per approdare in quarta serie, difesa con tranquillità nelle scorse due stagioni.

Anche in occasione della serata sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti stagionali biancazzurri.