Vigor, Piscicelli pronto per l’avventura in biancazzurro “Ottimo gruppo”

Ufficialmente, è il più recente volto nuovo della Vigor Carpaneto, anche se di fatto sono già più di venti giorni che lavora a contatto con l’ambiente biancazzurro, avendo svolto in prova la preparazione.

Ora è a tutti gli effetti una pedina dello scacchiere di mister Martins Adailton nella truppa che affronterà nuovamente il campionato di serie D. Il reparto offensivo contempla una freccia in più: si tratta di Antonio Piscicelli, mercoledì scorso ufficializzato dalla società del presidente Giuseppe Rossetti e nel pomeriggio a segno con una doppietta nel test contro l’Accademia Pavese (9-1).

Nato il 25 aprile 1999 a Parma, Piscicelli ha iniziato la carriera calcistica all’età di 10 anni nel club ducale, poi dopo il fallimento è approdato al Sassuolo, disputando gli Allievi nazionali e due anni in Primavera. Nella scorsa stagione, invece, è passato in primis al Pro Piacenza per poi – dopo le vicissitudini del club di Lega Pro – indossare la maglia del Lentigione, protagonista al pari della Vigor nel girone D di serie D. Ora il passaggio al Carpaneto.

“Le prime impressioni sono positive – spiega Piscicelli – a livello fisico lo scorso anno è stato sfortunato, ho subìto anche la rottura del crociato, ma ora mi sento a posto. La Vigor è un’ottima squadra, così come il gruppo: ogni compagno ti mette a tuo agio. Mi trovo molto bene anche con mister Adailton, mi sembra un ottimo allenatore e con la sua esperienza può darci tanto, a maggior ragione per un attaccante”.

Quindi aggiunge. “Le mie caratteristiche? Sono un attaccante abbastanza rapido, più uomo assist e attento alla fase difensiva. Posso giocare seconda punta o esterno nel 4-3-3”.

Nell’immagine Maurizio Hobby Foto, Antonio Piscicelli (Vigor Carpaneto)