Vigor, Rossi “Sta nascendo un grande gruppo, possiamo puntare in alto”

E’ giovane ma già con un importante bagaglio di esperienza in serie D. Al suo terzo anno in biancazzurro, fa ancora parte della “truppa-under”, ma conosce bene le difficoltà e gli stimoli della quarta serie, l’atrio di ingresso al mondo del professionismo.

Il centrocampo della Vigor Carpaneto 1922 potrà contare nuovamente su Giacomo Rossi, centrocampista nato il 14 agosto 1999 a Fiorenzuola (Piacenza) ma originario di Fidenza (Parma). Cresciuto nei settori giovanili di Piacenza e Parma, Rossi è pronto alla terza annata in serie D in maglia biancazzurra. Alla vigilia del raduno, il presidente della Vigor Giuseppe Rossetti aveva indicato la salvezza come obiettivo primario del Carpaneto, ma Rossi non si accontenta.

“Mi aspetto – le parole di Giacomo dopo circa dieci giorni dal via della nuova avventura in biancazzurro – un salto di qualità da parte di tutta la squadra. A mio avviso è arrivato il momento di puntare a qualcosa in più della salvezza, abbiamo le carte in regola per farlo e proveremo a mirare in alto”. Quindi aggiunge. “A livello personale, punto a far bene, aiutare la squadra e ho instaurato un rapporto di vera amicizia con chi c’è da più tempo qui. Per completarmi come giocatore dovrei prendere meno ammonizioni, segnare qualche gol in più e usare maggiormente la testa, gestendo meglio la partita”.

Infine, guarda alla nuova avventura. “Ci sono tanti giovani molto forti, insieme a elementi esperti. Abbiamo molti cambi, è una rosa forte su cui si può lavorare, cosa che sta già facendo mister Adailton, che a mio avviso sta lavorando molto bene. Sul suo conto le prime impressioni sono ottime, del resto la carriera da calciatore parla da sola. Io potrò migliorare tanto e imparare tanto da lui, dallo staff e anche dai nuovi elementi esperti che sono arrivati. Si sta creando un grande gruppo”.

Nell’immagine Maurizio Hobby Foto, Giacomo Rossi (Vigor Carpaneto 1922)