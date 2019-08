Violenta rapina sul treno tra Fidenza e Parma, due piacentini in manette

Sono accusati di una violenta rapina messa a segno a bordo di un treno regionale, i tre giovani – due dei quali residenti in provincia di Piacenza ed uno senza fissa dimora – arrestati dagli agenti di polizia che hanno eseguito i provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi dall’Autorità Giudiziaria di Parma.

Si tratta di un italiano e di due nordafricani, di età compresa tra 19 e 23 anni, individuati al termine di una attività di indagine svolta dal personale del Posto di Polizia Ferroviaria di Parma. Sarebbero gli autori di una rapina avvenuta lo scorso 27 luglio a bordo di un treno lungo la tratta Fidenza – Parma.

Vittima un ragazzo di 26 anni, salito sul convoglio alla stazione di Piacenza: i tre sono accusati di aver sottratto il portafoglio al giovane, dopo averlo percosso e tenuto sotto la minaccia di un coltello, per poi darsi alla fuga non appena il convoglio giungeva nella stazione di Parma.

Rintracciati nelle scorse ore, sono stati tratti in arresto in esecuzione dei provvedimenti restrittivi emessi dalla Autorità Giudiziaria di Parma: si trovano ora in carcere. Devono rispondere dei reati di rapina pluriaggravata in concorso, percosse e porto abusivo di armi.