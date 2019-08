Scontro tra due vetture nella serata del 4 agosto a Pontenure (Piacenza) lungo la via Emilia all’altezza della rotatoria con la strada per Valconasso.

Per ragioni ancora da chiarire sono venute a contatto due utilitarie, una delle quali si è ribaltata.

Sul posto i soccorsi del 118 con le ambulanze della Pubblica di S. Giorgio, la Croce Rossa di Roveleto che hanno caricato due feriti non gravi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i carabinieri della stazione per i rilievi.