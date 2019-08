Dopo le violente precipitazioni che nel pomeriggio di venerdì 2 agosto hanno colpito il piacentino, il weekend sarà all’insegna del bel tempo con cielo in prevalenza sereno, salvo temporanei addensamenti ad evoluzione sui rilievi e occasionalmente in pianura. In aumento le temperature, previste in pianura tra i 20 e i 33 gradi.

E anche all’inizio della prossima settimana un campo di alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile con prevalenza di cielo sereno. Successivamente correnti atlantiche che tenderanno a lambire il nord-italia potranno favorire condizioni di instabilità con possibilità di episodi temporaleschi. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo sino a mercoledì.