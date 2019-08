Week end di traffico intenso, in A1 code tra Fiorenzuola e Fidenza WEBCAM

Fine settimana di traffico intenso, tra partenze e primi rientri verso le città, sulle strade italiane: sia la giornata di sabto 17 e domenica 18 agosto sono contrassegnate dal “bollino rosso” per quanto riguarda il traffico.

Già dalla mattinata di sabato code e rallentamenti si sono verificati lungo diversi tratti dell’A1 Milano Bologna: un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza che ha coinvolto un mezzo pesante ha provocato fino a 5 chilometri di coda. Code anche sulla A21 Torino-Brescia per incidente tra A21 Svincolo Cremona e Svincolo Castelvetro in direzione Piacenza.

Anas (Gruppo FS Italiane) ricorda che sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti nella giornata di sabato, dalle 8 alle 16, e per l’intera giornata di domenica, dalle 7 alle 22.

