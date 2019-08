Tempo stabile anche nel weekend a Piacenza.

In linea con gli ultimi giorni, nella nostra città per il fine settimana sono previsti sole e bel tempo: nella giornata di sabato 17 agosto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. Le temperature massime si attesteranno tra i 25°C sui rilievi e i 32-34°C in pianura.

Situazione sostanzialmente analoga è prevista per domenica 18 agosto: sarà una giornata in prevalenza serena, con temperature massime pomeridiane comprese tra i 28°C sui rilievi e i 33-34°C in pianura.