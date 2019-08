Zanzare positive al West Nile Virus, scattano i test per i donatori di sangue

Riscontro di positività per il West Nile Virus (WNV) in un pool di zanzare nel comune di Polesine Zibello, in trappola di confine parlante per le province di Piacenza e di Cremona. La notizia è riportata in una nota del’Istituto superiore di sanità – Centro nazionale sangue.

Per questo motivo la Struttura di Coordinamento regionale per le attività trasfusionali della Regione Emilia Romagna ha disposto l’introduzione del test NAT per il virus sulle donazioni di sangue ed emocomponenti raccolte nella nostra provincia.

FEBBRE WEST NILE – LE INFORMAZIONI

Scattano quindi le misure cautelative per chiunque abbia soggiornato almeno una notte in provincia di Piacenza: sarà possibile donare il sangue solo dopo essersi sottoposti a un test Nat che dia esito negativo, altrimenti il donatore verrà sospeso dalla donazione per 28 giorni.

Nel luglio del 2018 un analogo riscontro di positività per il virus era avvenuto nel comune di Caorso. Ad oggi non risultano al momento nella nostra provincia casi di persone colpite dal virus. Lo scorso anno erano stati 4 i casi di persone che avevano contratto il virus nella nostra provincia, con il decesso di una donna di 78 anni.