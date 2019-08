Zuccolini (Vigor) “Squadra giovane, c’è tanta voglia di mettersi in mostra e fare bene”

Nonostante la sua giovane età, sarà chiamato a dare un contributo di esperienza in un reparto ulteriormente ringiovanito, perdendo tra l’altro elementi come Fogliazza e Baschirotto, anche se è arrivato un giocatore di indubbia qualità come Bini, seppur al rientro da un lungo infortunio.

La retroguardia della Vigor Carpaneto 1922 potrà contare sull’apporto di Davide Zuccolini, difensore centrale classe 1995 che si appresta a vivere la sua terza stagione in maglia biancazzurra, sempre in quarta serie. Reggiano originario di Vetto, Zuccolini era arrivato a Carpaneto dalla Correggese dopo essere cresciuto nel vivaio del Parma in ben dieci anni di militanza, arrivando anche a collezionare una panchina in A contro il Torino (allenatore Roberto Donadoni).

Il suo primo anno alla Vigor era stato condizionato dalla rottura del legamento crociato del ginocchio (match d’andata contro il Castelvetro), poi il lungo recupero, la fiducia reciproca e l’apporto nella scorsa stagione prima del rinnovo di circa un mese fa.

“Siamo una squadra giovane – racconta Zuccolini sulla nuova Vigor, che si è radunata lo scorso 29 luglio – di conseguenza c’è molta voglia di mettersi in mostra e fare bene, poi vedremo come andrà il campionato. A livello personale, non mi pongo particolari obiettivi: è il mio terzo anno a Carpaneto, cerco di fare sempre meglio e dare un apporto maggiore alla squadra. Con mister Adailton sta procedendo bene, stiamo lavorando intensamente e in questi giorni abbiamo iniziato a inserire meccanismi tattici”.

DOMENICA TEST CON LA PRIMAVERA CON IL SASSUOLO – A distanza di nove giorni dal primo test contro il Modena (2-0 a favore dei canarini di Lega Pro il 2 agosto a San Damaso), la Vigor Carpaneto 1922 scenderà nuovamente in campo per il secondo appuntamento pre-campionato sfidando la Primavera del Sassuolo in un classico test agostano. La squadra di Adailton affronterà le promesse neroverdì domenica 11 agosto alle 17,30 ad Alseno (Piacenza).

Nell’immagine Maurizio Hobby Foto, Davide Zuccolini