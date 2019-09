“Il noir deve oggi aprirsi ad altri generi per raccontare la complessità sociale”

“Il noir non può più bastare da solo a raccontare una società complessa e in continuo mutamento come quella odierna. Per farlo al meglio è necessario si apra e si ibridi con altri generi letterari”.

“Questo almeno è il mio punto di vista” ha sottolineato Piergiorgio Pulixi durante la presentazione del suo ultimo libro, “L’isola delle Anime” (Rizzoli), presso la galleria Biffi Arte di Piacenza. “Per evitare da un lato una pericolosa semplificazione rispetto all’eterogenità del reale. Dall’altro la riduzione del noir a semplice e fuorviante etichetta di genere, cui in realtà corrispondono romanzi ben più variegati e complessi”.

In colloquio con Mauro Molinaroli, nell’ambito dell’iniziativa “L’arte di scrivere”, Pulixi ha quindi

spiegato come il suo “L’isola delle anime” si muova proprio in questa direzione: “vuole essere un poliziesco atipico – ha detto -,che unisce noir, thriller, mistero, romanzo psicologico, scavo introspettivo nella mente delle protagoniste e nelle loro vite, antropologia e racconto di un territorio intrinsecamente portatore di mistero come l’entroterra sardo e il regno delle Barbagie”.

Allievo di Massimo Carlotto e membro del collettivo Sabot, Piergiorgio Pulixi scrive noir fin dai suoi esordi ed è grande esperto del genere. Ma anche lettore onnivoro, profondo conoscitore di psicologia, criminologia e dinamiche sociali, che nei suoi libri diventano magnetica attrazione per il lettore.

“Ma L’isola delle anime è il primo libro ambientato in Sardegna, tua terra d’origine” fa notare Molinaroli.

“Si, ho impiegato molto tempo per fare questo passo devo dire – ha spiegato Pulixi -. È stato necessario allontanarmi dall’isola per anni, per riuscire a guardarla in modo il più possibile obiettivo e non solo emozionale. Per farlo mi è servito il confronto: con altri sardi, ma soprattutto con i visitatori esterni, che sardi non sono e in gergo vengono chiamati continentali. Cercando quindi di coniugare l’amore per questa terra, il mistero antico che essa contiene e l’urgenza dei personaggi di espiare le proprie colpe – tanto che per loro l’isola diventerà una sorta di Purgatorio esistenziale – ho provato ad ambientare il mio particolare noir in Sardegna”.

“C’è poi il tuo modo quasi unico di tratteggiare protagonisti femminili e di entrare in loro” ha ripreso Molinaroli.

“Dal mio punto di vista – continua l’autore – è doveroso e interessante, specie in questo tipo di libri. Il genere noir tradizionalmente è sempre stato appannaggio maschile, con donne estromesse dal ruolo di protagoniste. Oggi la tendenza sta per fortuna lentamente cambiando, dal momento che le donne hanno assunto posizioni di vertice in diversi ambiti professionali. Ma il riscatto del noir deve partire prima di tutto da noi uomini. Non tutti gli scrittori riescono tuttavia a raccontare dal punto di vista femminile.

“È sicuramente più avvincente e meno scontato, ma non facile, esplorare la psicologia di una donna a contatto col male, con il crimine e col buio di un’indagine per omicidio – ha sottolineato Pulixi -. Come è la sua gestione del potere? Diventa simile a quella maschile, oppure si avvale della propria femminilità? Un quesito interessante a cui il libro cerca di dare risposta, anche grazie all’aiuto di alcune lettrici del romanzo in anteprima”.

“La Sardegna è quindi la terra della tua anima? – sollecita ancora Molinarori -. L’amore per lei ti ha spinto a scriverne, come hanno fatto molti altri autori?”

“Sicuramente, ma la mia è una Sardegna diversa da quella turistica delle spiagge e delle coste – osserva Pulixi -. È quella interna, di una natura selvaggia, madre e matrigna, che non può lasciare indifferenti. Perché costringe a fare i conti con se’ stessi. Ed è in questo territorio che si immergono gli omicidi del mio libro, delitti di natura profondamente cultuale, legati alla fertilizzazione dei raccolti, al culto delle acque e al carnevale sardo”.

“Omicidi lontani di giovani ragazze mai identificate – precisa lo scrittore – sgozzate come bestie e trovate mascherate in posizione prona, come in preghiera, in prossimità di antichi pozzi sacri. Rimangono casi irrisolti per anni. Fino a quando un giorno il passato ritorna drammaticamente presente”.

Il legame con l’antropologia e l’archeologia sarda risulta evidente. “Con questo libro ho proprio cercato, per quanto possibile, di ravvivare quell’epica del territorio che in Sardegna ancora manca. Nonostante la sua straordinaria ricchezza di tradizioni miller- ha spiegato Pulixi.

Come si può scrivere di cose tanto crude? Un autore, specie noir, deve calarsi profondamente nei panni dei suoi personaggi, come un’attore di teatro o di cinema. Anche se fanno paura. Anzi, proprio per questo.

“I noir più riusciti del resto – ha brillantemente fatto notare Piergiorgio Pulixi – non sono quelli in cui l’inquirente lavora sul caso, ma quelli in cui è il caso a lavorare gli inquirenti”.

E lo scrittore de “L’isola delle anime” è riuscito proprio in questo: un lavoro sottile, avvincente, indimenticabile.