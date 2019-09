A Fiorenzuola il Campionato Italiano Elite di ciclismo su pista

Si disputerà al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) il campionato italiano 2019 di ciclismo su pista, maschile e femminile, della categoria Elite. Le gare tricolori andranno in scena tra poco più di una settimana, sabato 7 e domenica 8 settembre, due giornate nelle quali verranno disputate le prove delle discipline olimpiche, il cui programma ufficiale sarà illustrato nei prossimi giorni.

A tre mesi dalla 22^ edizione della 6 Giorni delle Rose Internazionale, gara di classe 1 Uci che ha visto a Fiorenzuola molti dei più forti pistard del panorama mondiale (la gara a coppie è stata peraltro vinta da due Azzurri, Michele Scartezzini e Davide Plebani), il Velodromo dedicato ad Attilio Pavesi (medaglia d’oro nel ciclismo ai Giochi Olimpici di Los Angeles 1932) sarà dunque teatro di un altro grande evento, che vedrà in pista praticamente tutti gli atleti italiani capaci di lasciare il segno in questi anni fra Olimpiadi, Mondiali, Europei e prove di Coppa del Mondo, dove la nostra Nazionale è tornata a ricoprire un ruolo di primissimo piano.

Un evento, quello tricolore, che va a suggellare un anno speciale per il Velodromo di Fiorenzuola, che nel 2019 (per l’esattezza il 17 ottobre) compie 90 anni. Anche per questo la manifestazione, che si svolge sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, è patrocinata dal Comune di Fiorenzuola.

Info, programma e risultati saranno pubblicati sul sito www.fiorenzuolatrack.it