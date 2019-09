A Nibbiano il Wine Fest è più dolce con passiti e buslàn

Nel pomeriggio convegno sulla sana alimentazione. Ospite per tutto il giorno la foodblogger Giulia Golino

Terza tappa per il Valtidone Wine Fest che nel fine settimana sale in Alta Val Tidone, a Nibbiano, per il tradizionale appuntamento con DiTerreDiCibiDiVini e la seconda edizione della sagra del Buslàn, il ciambellone tipico, che ha fatto il suo esordio lo scorso anno raccogliendo la simpatia e l’enstusiasmo dei tanti visitatori. “Abbiamo voluto creare quest’anno un vero e proprio contest – sottolinea Simona Traversone, Assessore al Turismo del Comune di Alta Val Tidone – nel quale tutti potranno esprimere le proprie capacità nella produzione di questo dolce della nostra tradizione; il ricavato dei buslàn che saranno venduti domenica dalle nostre Pro Loco, sarà utilizzato per l’acquisto di un automezzo per i servizi sociali del Comune”.

L’appuntamento del Wine Fest in Alta Val Tidone si apre, come da tradizione, sabato sera con l’attesissima cena al Mulino Lentino organizzata dall’associazione Strada dei Mulini, che ha già fatto registrare il tutto esaurito nelle prenotazioni. Domenica 15 l’evento, che avrà come ospite per l’intera giornata la nota fooblogger piacentina Giulia Golino, si incentrerà (inaugurazione ufficiale alle ore 10.30 in Piazza Martiri della Libertà) sulla degustazione dei vini delle 17 cantine e aziende vitivinicole presenti, abbinati ai prodotti tipici del territorio, con un particolare focus sulla tradizione culinaria e le buone abitudini alimentari.

A questo proposito, momento clou della giornata di domenica 15 sarà, alle 17.30, il convegno organizzato dal Comune dal titolo “DiTerreDiCibiDiVini – Produzioni di eccellenza in Val Tidone e i segreti di una vita sana”, che vedrà tra i relatori, moderati dal giornalista Giorgio Lambri, il Dott. Angelo Capitelli del Salumificio Capitelli, il Dott. Fabio Fornari, gastroenterologo, il Dott. Matteo Gatti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Antonio Grossetti, Presidente del Consorzio Salumi dop Piacentini, Isa Mazzocchi chef stellata, il Prof. Mauro Sangermani, Presidente dell’Accademia della Cucina Piacentina e l’Ing. Giancarlo Spezia di Tecnovit e Agriprecisione Spezia. “Con questo prestigioso convegno – evidenzia Franco Albertini, Sindaco del Comune di Alta Val Tidone – vogliamo inaugurare una serie di incontri di approfondimento sui temi dell’enogastronomia, dell’agroalimentare e dell’alimentazione che diventeranno momento fisso e qualificante dell’appuntamento del Wine Fest di Nibbiano, che è momento di celebrazione delle nostre produzioni locali, in particolare il vino e formidabile strumento di promozione territoriale che anno dopo anno assume una dimensione sempre più extraprovinciale ”.

Oltre che sul convegno e sulla degustazione per tutto il giorno dei vini, passiti, autoctoni e da dessert, delle cantine presenti (sarà possibile anche la vendita e saranno organizzate degustazioni guidate dalle ore 15.30), la giornata di domenica sarà caratterizzata dall’esposizione di prodotti tipici locali e del territorio grazie alla partecipazione di aziende locali e dalla presenza di punti ristoro dove si potranno degustare il famoso batarò (a cura di Curte Neblani), la coppa arrosto (COG Genepreto), la burlteina (Bar Cremona) e altri prodotti della tradizione piacentina (Pappa e Ciccia).

Tanti appuntamenti per unire poi la cultura del cibo alla conoscenza e alla scoperta del territorio e del patrimonio artistico e architettonico di Nibbiano. L’Associazione Cooltour Piacenza organizzerà infatti alle 11.15 e alle 16.15 una visita guidata ai tesori del paese (prenotazione obbligatoria), mentre sarà allestita una mostra fotografica “Pittoresca Val Tidone” sulle bellezze paesaggistiche della valle e una sui 10 anni del Valtidone Wine Fest.

Il Valtidone Wine Fest, promosso dalle amministrazioni comunali di Alta Val Tidone, Borgonovo, Ziano e Pianello, con il patrocinio della Provincia di Piacenza, può contare per il 2019 sulla sponsorizzazione di Cantina Valtidone, Cantina di Vicobarone e Banca Centropadana.