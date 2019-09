A Palazzo Farnese i colori della solidarietà, dal rosso di Admo al rosa di Airc

Cambiano colore, per qualche giorno, le luci artistiche che valorizzano Palazzo Farnese a Piacenza in orario serale e notturno.

Giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 settembre, in adesione alla richiesta di Admo, l’illuminazione sarà nella tonalità del rosso per sensibilizzare, nella Settimana nazionale dedicata al tema, alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, funzionale al trapianto terapeutico contro leucemia, linfomi e altre gravi patologie del sangue.

Il culmine dell’iniziativa – che in ambito nazionale è stata denominata “Match It Now!” ed è patrocinata, localmente, da Amministrazione comunale e Ausl – si avrà a Piacenza sabato 28, quando i volontari Admo, affiancati da personale sanitario specializzato, saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sulla donazione di midollo. Presso il gazebo allestito per l’intera giornata in largo Battisti, sarà possibile anche sottoporsi a un semplice tampone salivare per iscriversi, nell’immediato, al Registro italiano dei donatori.

Martedì 1° ottobre, invece, le luci di Palazzo Farnese brilleranno di rosa per sostenere la campagna Nastro Rosa di Airc, che dedica l’intero mese alla promozione dei controlli per la prevenzione del tumore al seno e allo sviluppo della ricerca oncologica per combattere una delle più diffuse neoplasie, che ogni anno colpisce oltre 52.300 donne.

Grazie ai progressi della scienza, il tasso di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è oggi dell’87%. In tutta Italia, su iniziativa congiunta di Anci e dell’Associazione per la Ricerca sul Cancro, i Comuni sono stati invitati ad a illuminare del colore simbolo dell’iniziativa un monumento importante della propria città, divulgandone poi le immagini con l’hashtag #NastroRosaAIRC .