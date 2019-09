A Parma il Festival Verdi: opere, mostre, convegni per celebrare il Maestro

Si apre il 26 settembre l’annuale appuntamento con il Festival Verdi: giorni di musica, opere, mostre, convegni per celebrare il Maestro a Parma e nelle terre verdiane.

Il programma prevede 4 titoli per 4 debutti in 4 giorni consecutivi con 3 nuove produzioni in 3 luoghi diversi, a Parma e a Busseto. Il Festival 2019 inaugura il 26 settembre con un nuovo allestimento de I due Foscari al Teatro Regio di Parma (repliche 6, 11, 17 ottobre 2019).

Seguono il 28 settembre Luisa Miller (repliche il 5, 12, 19 ottobre 2019) in uno spazio monumentale nel cuore della città, nuovo per il Festival Verdi; Aida il 27 settembre al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto (repliche il 30 settembre, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 18, 20 ottobre 2019); Nabucco il 29 settembre al Teatro Regio di Parma (repliche il 3, 13, 20 ottobre 2019).

IL PROGRAMMA COMPLETO

I due foscari

Teatro Regio di Parma

Giovedì 26 settembre, alle 20

Domenica 6 ottobre, alle 15.30

Venerdì 11 ottobre, alle 20

Giovedì 17 ottobre, alle 20

Tragedia lirica in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, da Byron

Musica Giuseppe Verdi

Aida

Teatro Giuseppe Verdi di Busseto

Venerdì 27 settembre, alle 19

Lunedì 30 settembre, alle 19

Venerdì 4 ottobre, alle 19

Domenica 6 ottobre, alle 15.30

Mercoledì 9 ottobre, alle 19

Giovedì 10 ottobre, alle 19

Domenica 13 ottobre, alle 15.30

Mercoledì 16 ottobre, alle 19

Venerdì 18 ottobre, alle 19

Domenica 20 ottobre, alle 15.30

Opera in quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni

Musica Giuseppe Verdi

Luisa Miller

Chiesa di San Francesco del Prato

Sabato 28 settembre, alle 20

Sabato 5 ottobre, alle 20

Sabato 12 ottobre, alle 20

Sabato 19 ottobre, alle 20

Melodramma tragico in tre atti di Salvatore Cammarano, dal dramma Kabale und Liebe di Friedrich Schiller

Musica Giuseppe Verdi

Nabucco

Teatro Regio di Parma

Domenica 29 settembre, alle 20

Giovedì 3 ottobre, alle 20

Domenica 13 ottobre, alle 15.30

Domenica 20 ottobre, alle 15.30

Dramma lirico in quattro parti su libretto di Temistocle Solera dal dramma Nabuchodonosor di Auguste Anicet-Bourgeois e Francis Cornu e dal ballo Nabuccodonosor di Antonio Cortesi

Musica Giuseppe Verdi

Filarmonica Arturo Toscanini

Coro del Teatro Regio di Parma

Teatro Regio di Parma

Venerdì 4 ottobre, alle 20

Direttore Roberto Abbado, Maestro del coro Martino Faggiani

Mezzogiorno in musica

Palazzo Ducale

Sabato 5 ottobre, alle 12

Domenica 6 ottobre, alle 12

Sabato 12 ottobre, alle 12

Domenica 13 ottobre, alle 12

Sabato 19 ottobre, alle 12

Domenica 20 ottobre, alle 12

Le voci di giovani talenti accompagnati al pianoforte animano i fine settimana del Festival nelle sale del Palazzo Ducale. Al termine del concerto il pubblico potrà godere di un aperitivo compreso nel prezzo del biglietto.





Verdiana

I Filarmonici di Busseto

Chiesa di San Francesco del Prato

Domenica 6 ottobre, alle 20





Concorso Pianistico Internazionale Franz Liszt – Premio Zanfi

Concerto dei finalisti

Teatro Regio di Parma

Martedì 8 ottobre, alle 20

Realizzato da Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma

Orchestra regionale dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini

Mariella Devia

Teatro Regio di Parma

Mercoledì 9 ottobre, alle 20

Pianoforte Giulio Zappa

Musiche Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Charles Gounod

Gala Verdiano

Teatro Regio di Parma

Giovedì 10 ottobre, alle 20

Musiche Giuseppe Verdi

Fuoco di Gioia

Teatro Regio di Parma

Mercoledì 16 ottobre, alle 20

Gala lirico benefico con coro e orchestra e con l’amichevole partecipazione di celebri interpreti verdiani

Filarmonica dell’Opera italiana “Bruno Bartoletti”

Musiche Giuseppe Verdi

Verdi Sacro

Cattedrale di Parma

Sabato 19 ottobre, alle 16.30

Parafrasi e trascrizioni da Luisa Miller, Un ballo in maschera, La forza del destino, Aida, I Vespri siciliani, La traviata, Il trovatore, Rigoletto e Nabucco all’organo maggiore della Cattedrale, il monumentale organo a canne Mascioni, ricostruzione del Serassi del 1787.

Musiche Giuseppe Verdi

Organo Andrea Severi

Letteralmente Verdi

Auditorium Paganini

Venerdì 18 ottobre, alle 20.30

Musiche Giuseppe Verdi

Lettere su Aida e Nabucco scelte da Giuseppe Martini

Gomalan Brass Quintet

Barezzi road

Teatro Giuseppe Verdi di Busseto

Domenica 27 ottobre, alle 20.30

Nabuccolo

Ridotto del Teatro Regio di Parma

Venerdì 18 ottobre, alle 9 e 11 per le scuole

Sabato 19 ottobre, alle 17 per le famiglie

Domenica 20 ottobre, alle 11 e 16 per le famiglie

Spettacolo musicale tratto da Nabucco di Giuseppe Verdi

(da 3 anni)

Aida in 55 minuti

Auditorium del Carmine

Sabato 19 ottobre, alle 10 per scuole e famiglie

Spettacolo musicale tratto da Aida di Giuseppe Verdi

Da 6 anni

Prima che si alzi il sipario

Ridotto del Teatro Regio di Parma, ingresso libero

Sabato 14 settembre, alle 17

I due foscari

Martedì 17 settembre, alle 17

Luisa Miller

Sabato 21 settembre, alle 17

Nabucco

a cura di Giuseppe Martini

Con gli Allievi del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma

Coordinamento musicale Donatella Saccardi

Museo Casa Barezzi di Busseto, ingresso libero

domenica 22 settembre 2019, ore 17.30



Aida

a cura di Dino Rizzo

Verdi Ring

Tendone Verdi Circus, ingresso libero

Direttori e registi salgono sul ring per un ideale, pacifico scontro-incontro con il pubblico

Giovedì 26 settembre, alle 11

I due Foscari

Incontro con Leo Muscato, Paolo Arrivabeni. Moderatore Angelo Foletto

Sabato 29 settembre, alle 11

Nabucco

Incontro con Ricci/Forte, Francesco Ivan Ciampa. Moderatore Alberto Mattioli

Lunedì 30 settembre, alle 17

Luisa Miller

Incontro con Lev Dodin, Roberto Abbado. Moderatore Carla Moreni

Lo spirito dei luoghi

Chiesa di San Francesco del Prato

Domenica 29 settembre, alle 15

La cultura batte il tempo. Conversazione con Ginafranco Ravasi, Lev Dodin, Roberto Abbado. Moderatore Marco Carminati

ingresso libero

Martedì 8 ottobre, dalle 15 alle 18

Mercoledì 9 ottobre, dalle 9 alle 12

Nerone e dintorni

Il culto dell’antichità romana tra XIX e XX secolo nel centenario della morte di Boito

Casa della Musica

Convegno a cura di Università di Parma – Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali

e delle Imprese Culturali. Per informazioni Casa della Musica Tel. 0521 031170 – Università di Parma -Sezione di Musicologia Tel. 0521 902931

Prove Aperte

Teatro Regio di Parma

lunedì 16 settembre, alle 15.30

Prova antegenerale

martedì 24 settembre, alle 20

Prova generale

I due Foscari

Teatro Giuseppe Verdi di Busseto

martedì 24 settembre, alle 15

Prova antegenerale

giovedì 26 settembre, alle 15

Prova generale

Aida

Chiesa di San Francesco del Prato

domenica 22 settembre, alle 20

Prova antegenerale

mercoledì 25 settembre, alle 20

Prova generale

Luisa Miller

Teatro Regio di Parma

lunedì 23 settembre, alle 15.30

Prova antegenerale

venerdì 27 settembre, alle 20

Prova generale

Nabucco

Cori al ridotto

Ridotto del Teatro Regio di Parma, ingresso libero

sabato 5 ottobre, alle 17

Coro di voci bianche e giovanili Ars canto Giuseppe Verdi di Parma

Maestro del coro Eugenio Maria Degiacomi

sabato 12 ottobre, alle 17

Coro di voci bianche della Corale Giuseppe Verdi di Parma

Maestro del coro Beniamina Carretta

martedì 15 ottobre, alle 16 e 17.30

Corale Giuseppe Verdi di Parma

Maestro del coro Andrea Chinaglia

Cerimonia in onore di Verdi

Piazzale della Pace, Monumento a Verdi

giovedì 10 ottobre, alle 11.30

con Coro del Teatro Regio di Parma, Corale Giuseppe Verdi di Parma

Maestro del coro Martino Faggiani

Buon compleanno Maestro

Roccabianca, Teatro Arena del Sole

giovedì 10 ottobre, alle 21.15

Orchestra dell’Emilia-Romagna “Arturo Toscanini”

Musiche Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi

per informazioni Biglietteria della Fondazione Arturo Toscanini, tel. 0521391339, biglietteria@latoscanini.it

Singoli spettatori e gruppi organizzati potranno prenotare i biglietti presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma (tel. 0521203999 – biglietteria@teatroregioparma.it; groups@teatroregioparma.it)

Enti di riferimento:

Teatro Regio — strada Giuseppe Garibaldi, 16/A — 43121 Parma — Tel. +39 0521203999

Per informazioni: https://www.teatroregioparma.it/festival-verdi-2019/