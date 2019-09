Successo a Ponte dell’Olio (Piacenza) per lo Sporting Day, manifestazione organizzata dall’amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione polisportiva Virtus Ponte dell’Olio.

L’evento, che ha visto protagonisti tutti i bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, è stato organizzato per incentivare la pratica sportiva. “Sono stati organizzati due percorsi, uno per i bambini dalla prima alla quarta elementare ed uno per i ragazzi delle medie e di quinta elementare – spiega Giulia Capra, consigliere comunale ed organizzatrice dell’evento insieme a Gian Maria Bisagni -, in ogni percorso sono state preparate otto stazioni sportive gestite dalle associazioni che hanno collaborato e creduto all’iniziativa”.

Il percorso riservato ai più piccoli è stato allestito al centro sportivo Cementirossi e ha visto i bambini divisi in classi e accompagnati dalle insegnanti cimentarsi in varie attività sportive: ginnastica artistica e ritmica, minibasket, danza, pattinaggio, bocce, scherma e laser run. I ragazzi più grandi hanno invece svolto le attività al palazzetto dello sport e nelle aree adiacenti, sperimentando pallacanestro, pallavolo, mountain bike, break dance, calcio, equitazione, pesca sportiva, motocross.

“Ringraziamo tutte le associazioni ed i tecnici che hanno creduto nella manifestazione e collaborato attivamente – le parole di Umberto Raimondi, presidente della Virtus -. Crediamo fermamente nel valore educativo dello sport e del benessere che genera nell’area fisica, psicologica e cognitiva della persona. Giornate come questa sono fondamentali per promuovere ed incentivare la pratica sportiva”.

L’amministrazione comunale, nella figura del sindaco Alessandro Chiesa, ha organizzato ed offerto la merenda, ringraziando tutte le associazioni sportive per il prezioso contributo e i gestori del centro sportivo per l’ospitalità. Oltre a Virtus Ponte dell’Olio, hanno partecipato le associazioni Reca Bike, Volley Podenzano, Piace skaters, Bocciofila Valnure, Balletto ducale, Valnure pesca, FIPSAS Piacenza, Motoclub Ponte dell’olio, Pontolliese Gazzola, La Vigna.