A Vigolzone bambini in sella nel ricordo del carabiniere Di Pietra

La Polizia Locale Valnure Valchero Alta Valnure partecipa attivamente alla giornata europea sulla sicurezza stradale denominata “Progetto Edward“.

Le Polizie Locali social della Regione Emilia Romagna nella giornata di giovedì 26 settembre sono impegnate a evidenziare l’importanza della sicurezza sulle nostre strade. L’azione congiunta di tutte le Polizie Locali è diretta alla consapevolezza del fenomeno, alla prevenzione di tutte quelle singole azioni che sono parte del nostro quotidiano, che possono migliorare la sicurezza nostra e di tutti i soggetti che a vario titolo si muovono sulle strade e nei dintorni.

L’attenzione è rivolta a tutti gli attori che sulla strada si muovono, interagiscono, la utilizzano; piccoli gesti ma comunque importanti. In questa direzione la Polizia Locale Valnure Valchero Alta Valnure sarà impegnata con tutto il personale a promuovere la giornata sulla sicurezza stradale con azioni preventive e di controllo che avranno un epilogo significativo nella giornata di domenica 29 settembre, dove verrà organizzata a Vigolzone, l’11^ prova del “trofeo Mini Bike”, manifestazione di sicurezza stradale e sviluppo delle capacità motorie per bambini intitolata al vice brigadiere dell’Arma Carabinieri Luca Di Pietra, che perse la vita in servizio.

