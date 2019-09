La seconda tappa del Valtidone Wine Fest a Ziano archiviata con successo nonostante il maltempo. Il meteo, infatti, ha infatti causato un ritardo nell’avvio della macchina organizzativa, con la scelta degli organizzatori di rinviare l’apertura del tendone delle cantine, dal mattino al pomeriggio.

“La pioggia ha cambiato i nostri piani – ha commentato il sindaco di Ziano, Manuel Ghilardelli – ma abbiamo inaugurato ugualmente l’evento, iniziando con il convegno dedicato a Leonardo e alla Malvasia Aromatica di Candia. Nel frattempo, il meteo è migliorato e il programma ha ripreso con la vendita dei calici fino a sera”.

Il convegno è stato il momento principale della mattinata, dedicato a Leonardo da Vinci in occasione dei 500 anni dalla sua scomparsa. Il genio è stato il filo conduttore della giornata, che ha coinvolto anche il programma che la Pro Loco di Ziano ha studiato per la Festa dell’Uva che si svolgeva in concomitanza con il Valtidone Wine Fest.

Il legame tra Leonardo e il territorio piacentino è riconducibile alla Malvasia Aromatica di Candia, qualità di uva che veniva coltivata nell’orto milanese del genio e che proveniva proprio dalle colline piacentine. Il convegno, Una scelta geniale, moderato dal giornalista Gianfranco Salvatori e organizzato sotto la regia del consigliere comunale Elaine Januszewski, ha voluto mettere in luce questa storia e raccontare l’esperienza che ha fatto rinascere la vigna a Milano, nella Casa degli Atellani.

Ad aprire i lavori nella sala del consiglio comunale di Ziano, l’assessore all’agricoltura Gloria Merli, seguita dal vicesindaco Paolo Badenchini e da Marco Profumo. Tra i tanti presenti anche l’assessore regionale dell’Emilia Romagna, Simona Caselli, che ha voluto ricordare l’importanza del convegno e di questa manifestaziona dedicate al territorio e ai prodotti di eccellenza.

Il compito di ripercorrere la storia della Malvasia Aromatica di Candia è stato affidato al professor Roberto Miravalle, mentre Stefano Pizzamiglio ha parlato dell’anima della Malvasia come vitigno e come vino. Interessante anche l’apporto di Giovanella Fugazza che è riuscita a generare 300 bottiglie vinificando l’uva riprodotta nell’orto di Leonardo a Milano.

La vigna è stata riscoperta dopo l’Expo di Milano e con un progetto scientifico diretto dal professor Attilio Scienza e con l’intervento di Luca Maroni, analista sensoriale ed enologo, è stata reimpiantata.

“L’uva è stata portata nella mia cantina – ha raccontato Fugazza – e abbiamo seguito le tecniche di allora, quindi la pigiatura con i piedi e sistemate in un’anfora. Il vino ora si trova all’interno di bottiglie disegnate appositamente da Alessi Design. Abbiamo realizzato un prodotto per il quale tutta Piacenza deve essere orgogliosa”.

Il “vino di Leonardo” sarà poi venduto all’asta.

Al termine dell’incontro Elaine Januszewski, vista l’importanza del tema, ha proposto un secondo convegno dedicato sempre alla Malvasia da tenersi a Ziano Piacentino (che tra l’altro è il paese più vitato d’Italia).

Nel pomeriggio poi il programma è proseguito con spettacoli di artisti di strada, con la cittadella della scienza, con la sfilata di auto d’epoca e con il tradizionale carro allegorico per la distribuzione dell’uva. Il tutto mentre sotto il tendone del Valtidone Wine Fest si consumava il vino di una ventina di cantine che hanno aderito alla tappa di Ziano. Tra il pubblico, anche visitatori provenienti da fuori regione, che hanno sfidato il tempo e alla fine sono stati baciati dal sole.

“Voglio ringraziare la Pro Loco, la Sette Colli, tutte le associazioni, i volontari e gli ufficiali comunali che si sono adoperati per organizzare questo programma – ha ricordato Ghilardelli – e le attività private che con il proprio contributo hanno permesso la riuscita dell’evento. A cominciare dai sostenitori del Valtidone Wine Fest, quali Cantina Vicobarone, Cantina Valtidone e Banca Centropadane, mentre per la tappa di Ziano, hanno contribuito Sagit, Elior, Cantina Vicobarone, Salumificio San Carlo, Geias e Cantina Casabella.

Prossima tappa del Valtidone Wine Fest è in programma domenica prossima 15 settembre a Nibbiano nel comune di Alta Val Tidone, con DiTerreDiCibiDiVini, dedicata ai vini passiti. (nota stampa)