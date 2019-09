Abbonamenti Gas Sales, al via la vendita libera anche online

CAMPAGNA ABBONAMENTI GAS SALES PIACENZA: PARTE LA VENDITA LIBERA. ABBONAMENTI DISPONIBILI ANCHE ONLINE.

Prende il via il 2 settembre, la vendita libera degli abbonamenti della Gas Sales Piacenza per la stagione 2019-2020 che la vedrà esordire nel campionato di Superlega Credem Banca. Da questo momento, chiunque potrà acquistare l’abbonamento che permetterà di assistere alle 12 partite che saranno disputate da Fei e compagni al Palabanca.

Venerdì 30 agosto, infatti, è terminato il periodo di prelazione che permetteva ai vecchi abbonati di rinnovare le tessere della passata stagione e ai clienti Luce&Gas di Gas Sales Energia di sottoscrivere nuovi abbonamenti a prezzi agevolati. Sono stati tanti i tifosi biancorossi che durante i mesi estivi hanno manifestato attaccamento ai colori della Gas Sales Piacenza, scegliendo di rinnovare, a prezzi vantaggiosi, il proprio posto per non perdersi lo spettacolo della SuperLega.

Durante la vendita libera sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento unicamente ai prezzi di seguito indicati:

• Abbonamento Numerato Gold euro 195 (intero); euro 165 (ridotto) • Abbonamento Numerato Silver euro 175 (intero); euro 150 (ridotto)

• Abbonamento Libero euro 140 (intero); euro 120 (ridotto) In questa fase, inoltre, si aggiunge un’importante novità: i tifosi avranno la possibilità di acquistare l’abbonamento anche sul circuito online di Vivaticket e presso gli sportelli abilitati oltre agli sportelli di Banca di Piacenza e a quelli di Gas Sales Energia già attivi durante la fase di prelazione. Sono previste riduzioni per Under 18 e Over 65 mentre per gli Under 8 e per i tesserati You Energy Volley è previsto l’ingresso libero senza posto a sedere.

Per sottoscrivere l’abbonamento Lupi Biancorossi e conoscere le ulteriori agevolazioni a loro riservate rivolgersi al Club al numero 320/9433667 Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario esibire il documento di identità. L’abbonamento prevede il posto numerato e riservato, ad eccezione del settore di Tribuna Libera (senza posti numerati).

L’abbonato avrà diritto ad un posto solo ed esclusivamente nel settore acquistato. La tessera è univoca, non cedibile; in caso di smarrimento inviare una e-mail a info@gassalespiacenza.it.

SPORTELLI BANCA DI PIACENZA Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC) – (due sportelli disponibili) Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC) Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC) Agenzia 3 Via Conciliazione, 47 – Piacenza (PC) Agenzia 4 (Dogana) Via Coppalati, 6 – Le Mose – Piacenza (PC) Agenzia 6 (Farnesiana) Galleria del Sole, 1/3 – Farnesiana – Piacenza (PC)* Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC) Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC)* Filiale di Casalpusterlengo Via Cappuccini, 3 – Casalpusterlengo (LO) * Agenzia aperta il sabato mattina SPORTELLI GAS SALES ENERGIA Alseno Via F.lli Cervi, 143 – Alseno (PC) Borgotaro Viale Bottego, 2 Carpaneto Roma, 20 – Carpaneto Piacentino (PC) CodognoVia Roma, 19 – Codogno (LO) Cortemaggiore Via Cavour, 27 – Cortemaggiore (PC) Fidenza Piazza Ponzi, 4 – Fidenza (PR) Fiorenzuola d’Arda Via Genesio Bressani, 77 – Fiorenzuola d’Arda (PC) Piacenza Via Borghetto, 48 – Piacenza (PC) – (due sportelli disponibili) Roveleto di Cadeo, Via Emilia, 65 – Roveleto di Cadeo (PC) Salsomaggiore Terme Via Valentini, 16 – Salsomaggiore Terme (PR).

(nota stampa)