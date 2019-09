Accordo sulla proposta: in Emilia Romagna al voto il 26 gennaio 2020

Bologna – Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha incontrato oggi pomeriggio il presidente della Corte d’Appello di Bologna, Giuseppe Colonna, al quale ha proposto di tenere le prossime elezioni regionali domenica 26 gennaio 2020.

Il presidente Colonna – fa sapere la Regione – ha convenuto sulla proposta che, nel rispetto dei tempi fissati dalle leggi, muove dalla necessità di consentire alla Regione di predisporre e approvare la legge di bilancio 2020-2022, assicurando in tal modo la piena funzionalità dell’Ente ed evitando l’esercizio provvisorio che, al contrario, ne limiterebbe l’operatività, anche rispetto alle misure rivolte alla società regionale.

Il decreto per la convocazione dei comizi elettorali sarà emanato successivamente, così come previsto dalle norme. In corsa per la presidenza, lo ricordiamo, ci sono lo stesso presidente uscente Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, candidata annunciata dalla Lega.

Borgonzoni (Lega): “Da Bonaccini giochi di palazzo, nessun rispetto per gli elettori” – E non si è fatto attendere il commento della stessa Borgonzoni alla notizia della data delle regionali: “Anche in Emilia Romagna, purtroppo, – scrive in una nota – i giochi di palazzo hanno la precedenza rispetto agli interessi dei cittadini. Altro che legge di bilancio, quella di Bonaccini è solo una scusa: da parte sua e della sinistra nessun rispetto per gli elettori, tenuti in ostaggio per fare inciuci”.

“Avevamo proposto il voto a novembre – prosegue -, naturale scadenza della legislatura, ma hanno fatto di tutto per restare attaccati alle poltrone ancora un paio di mesi: un insulto per i cittadini e il territorio, che da anni attendono risposte”.

“Mentre Bonaccini pensa solo ai propri giochetti – conclude quindi -, la Lega mette gli Emiliani e i Romagnoli al primo posto, non abbiamo nessuna paura del giudizio degli elettori e vogliamo votare quanto prima, qui come in Italia: spostare di qualche settimana il giorno del voto non salverà le loro poltrone, i cittadini li manderanno a casa”.

Rancan (Lega): “Il 26 gennaio scriveremo la storia” – «Il 26 gennaio 2020 la Lega scriverà la storia: quel giorno prenderà finalmente vita un’amministrazione regionale trainata dalla Lega dopo decenni di predominio della sinistra».

Lo dice Matteo Rancan, consigliere piacentino del Carroccio in Regione, dopo che il presidente dell’ente, Stefano Bonaccini, ha comunicato la data delle prossime elezioni regionali. In base al quadro legislativo, l’Emilia-Romagna avrebbe potuto fissare il giorno del voto fra l’ultima domenica di ottobre e l’ultima di gennaio. L’esponente leghista interpreta così la decisione di Bonaccini: «Da codardo ha optato per l’ultimo giorno a disposizione in modo da avere più tempo per regalare soldi a pioggia ai territori. Lo sta già facendo».

«I piacentini – prosegue Rancan – hanno bisogno di una Regione che s’interessi davvero delle necessità della nostra zona: considerino questa come l’occasione decisiva per mandare a casa la sinistra, portando il buon senso della Lega al governo dell’Emilia-Romagna. Bonaccini si prepari: stiamo arrivando e per lui la sconfitta nelle urne è dietro l’angolo».