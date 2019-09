Addio a Edmondo Ioannilli “militante generoso ed esperto di ambiente”

Ci ha lasciato Edmondo Ioannilli, presidente della Consulta Ambiente del Comune di Piacenza, ingegnere nucleare e grande esperto di questioni ambientali.

Storico militante di sinistra, viene dalla storia del Pci-Pds-Ds, era componente del direttivo cittadino del Partito Democratico e alle ultime primarie di marzo aveva ricoperto il ruolo di presidente della commissione elettorale.

Nel post di Giorgio Alessandrini su Facebook qui sotto l’annuncio della sua morte improvvisa.

Vasto il cordoglio suscitato dalla sua scomparsa, a 79 anni. Ioannilli era ingegnere dell’Enel e durante la sua carriera professionale aveva accumulato una grande esperienza sui temi dell’ambiente, dell’energia e della tutela del territorio, che poi aveva trasferito nell’impegno politico. Era vicepresidente dell’Associazione Ambiente e Lavoro fondata da Nanda Montanari.

“Una persona generosa e un vero esempio di militanza politica, con a cuore i temi ambientali e della salute” – lo ricorda con queste parole la consigliera comunale del Pd Giulia Piroli.

Ioannilli era sempre in prima linea nel Partito Democratico con posizioni ambientaliste, e in tanti lo ricordano anche per la sua grande passione per Francesco Guccini, del quale era in grado di recitare a memoria tutto il repertorio musicale.

I funerali sono in programma sabato 28 settembre alle 16 a partire dalla Porta del Cielo della Veggioletta.