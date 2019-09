Addio al maresciallo Silvio Novembre, fu braccio destro di Ambrosoli. Era nato ad Alseno

E’ scomparso a Milano all’età di 85 anni Silvio Novembre, maresciallo in pensione della Guardia di Finanza che fu il principale collaboratore di Giorgio Ambrosoli ai tempi del caso del Banco Ambrosiano e della liquidazione della Banca Privata Italiana.

Novembre era nato ad Alseno, in provincia di Piacenza, il 12 luglio del 1934. Nel 2014 era stato insignito dell’Ambrogino d’Oro da parte dell’allora sindaco di Milano Giuliano Pisapia quale “esempio di servizio generoso e instancabile alle istituzioni”.

“La prima considerazione è che perdiamo un amico, vicinissimo a papà ma anche a tutti noi in questi quarant’anni – il ricordo di Umberto Ambrosoli, figlio di Giorgio, all’agenzia Adnkronos – La seconda è che perdiamo un esempio altissimo di cittadino, che ha saputo esercitare la propria responsabilità di privato e di uomo delle istituzioni con profondo amore per l’Italia. E che, nonostante per comprensibili ragioni abbia voluto lasciare la Guardia di Finanza, non ha mai abdicato all’impegno per il Paese“.

“Sarebbe riduttivo guardare alla sua persona solo attraverso il filtro delle vicende della Banca Privata Italiana. Il suo impegno è andato ben oltre: quando lasciò la Guardia di Finanza mise la sua esperienza e competenza a disposizione dei commissari liquidatori del Banco Ambrosiano, avendo in quella occasione la possibilità anche di insegnare il suo metodo di lavoro ai tanti giovani collaboratori dei commissari”. Così come sarebbe sbagliato, dice ancora il figlio di Giorgio Ambrosoli, dimenticare “l’impegno da lui profuso nei decenni successivi per la cultura del rispetto delle regole e della ricerca della verità, prima fondando la Società civile e poi recandosi assiduamente nelle scuole a incontrare gli studenti”.

Foto tratta da video Rai