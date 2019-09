Aggiudicazione appalto Provincia di Piacenza scuola primaria e secondaria di primo grado di Borgonovo

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza – Avviso relativo ad appalto aggiudicato

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza di parte della scuola primaria e secondaria di primo grado di Borgonovo Val Tidone (PC). CUP J46E18000030002, CIG 798218429E.

Numero di offerte: 38, di cui 3 escluse. Aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo fra la mandataria “CONTESSA GIULIO S.R.L.”, con sede a Dubino (SO) in via Spluga n° 72 Fr.ne Nuova Olonio (C.F/P.I. 00531170140) e la mandante “SIPIE DI UMBERTO GHINELLI E C. S.A.S.” con sede a Sesto San Giovanni (MI) in via Giuseppe Di Vittorio n. 307/14 (C.F. 02850370152, P.I. 02723760969).

Valore dell’offerta vincente: € 894.109,35 di cui € 36.816,34 per oneri della sicurezza, corrispondente ad un ribasso del 25,321%. Determinazione di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione n. 370 del 02/09/2019. Data di pubblicazione del presente avviso sulla GURI Serie Speciale Contratti Pubblici n. 113 del 25/09/2019.