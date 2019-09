Al Garilli il Piace (senza Cacia) sfida il Carpi DIRETTA

PIACENZA – CARPI 2-1 (in campo) LA DIRETTA

Paponi al 32′, Nicco al 44′, Boccaccini al 45′ + 3′

LA CRONACA

Primo tempo dai due volti, fino alla mezzora partita sostanzialmente bloccata con il Carpi che ha neutralizzato i tentativi del Piacenza. Al 32′ arriva il solito Paponi che di testa porta in vantaggio i padroni di casa. Piace che cerca di mettere all’angolo gli avversari e al 44′ conquista il raddoppio con Nicco. Ma nel recupero il Carpi dimezza lo svantaggio con Boccaccini che riapre la partita.

Si chiude su 2 a 1 per il Piace la prima frazione di gioco.

Nel recupero una punizione di Pezzi da centrocampo pesca Boccaccini sul secondo palo, colpo di testa a pallonetto che sorprende Del Favero.

Rete di Boccaccini per il Carpi nel finale di primo tempo.

Gol di Nicco al 44′ Imperiale crossa per Paponi, la palla è lunga ma dietro di lui arriva Nicco che insacca con freddezza.

Al 42′ vicino al raddoppio il Piacenza, lancio di Sestu per Imperiale sulla sinistra, che entra in area e spedisce sull’esterno della rete.

Al 40 ‘ giallo per Simonetti per un fallaccio a centrocampo su Cattaneo.

Dopo il gol si è alzata la pressione del Piace, Carpi all’angolo.

E’ ancora Paponi a segnare al 32′, sesto gol dell’attaccante: cross di Sestu dopo una bella iniziativa, Paponi la mette di testa.

A metà del primo tempo il copione del match è il seguente: Carpi ben organizzato che riesce a contenere i tentativi biancorossi. Avversari che non si sono mai affacciati in attacco.

Bella iniziativa di Zappella, cross per Paponi che davanti alla linea di porta non ci arriva per un nulla. Piacenza pericoloso al 18′

Al 17′ ci prova Vano per il Carpi da fuori area, parata non difficile di Del Favero.

Al 15′ tiro di Sestu da fuori, para Nobile.

Prime battute di gioco tra Piacenza e Carpi senza sussulti, fasi di studio con gli ospiti che pressano alto.

Iniziato il match in un Garilli semivuoto.

Si prospetta uno sciopero del tifo di una parte dei sostenitori biancorossi per il caso Cacia.

Parte della tifoseria biancorossa non è entrata sugli spalti per protesta.

Ecco la formazioni ufficiali delle due squadre, il Piacenza (3-5-2) schiera Del Favero, Della Latta, Milesi, Pergreffi (Capitano), Zappella, Nicco, Marotta, Imperiale, Cattaneo, Sestu, Paponi.

Per il Carpi vanno in campo (4-3-1-2): Nobile, Pellegrini, Ligi, Boccaccini, Lomolino, Carta, Pezzi, Simonetti, Saric, Biasci, Vano.

LA PARTITA – E’ un Piacenza in cerca di conferme quello che torna in campo al Garilli nel big match contro il Carpi, ma la vigilia in casa biancorossa è scossa dalla vicenda Cacia: l’attaccante non è convocato, come comunicato dal vicepresidente Roberto Pighi e dal dg Marco Scianò. Prevista anche la reazione negativa dei tifosi all’esclusione del bomber.